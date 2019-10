Knjiga joj je vrednost bez premca

S.Djakovic Pre: 10 sati Nema komentara

Ona je učenica sedmog razreda Osnovne škole “Jovan Popović” u Sremskoj Mitrovici i autorka je knjige pesama “Moj san”. Zove se Aleksandra Lukić a prioritetne vrednosti su joj pisaje i slikanje

Počela je da piše sasvim rano u detinjstvu, u prvom razredu osnovne škole. Pesme je prvo pisala za sebe, a kasnije ih je donosila drugima da čitaju i daju mišljenje kako to ona radi. Bili su to njeni nastavnici, roditelji, drugari i Mirjana Delić iz mitrovačke Biblioteke koja je inicijator i realizator kreativnih radionica, jer među njima bilo je i onih o pisanju i načinu kako se postaje pisac, a Aleksandri Lukić su dobrodošle. Među polaznicima je bila i ona , učenica sedmog razreda Osnovne škole “Jovan Popović” . Od ranije je pisala pesme, a kada je sakupila dovoljan broj odlučila je da ih objavi. U tome je imala podršku drugih i njena prva knjiga stihova “Moj san “ ugledala je svetlost.



- Sada pišem roman, zvaće se “Kefalo” , a on govori o devojčici koja pokušava sama da reši sve zagonetke bez ičije pomoći. Dokle ću pisati ne znam verovarno dokle budem smatrala da je zanimljivo. Ne treba mi mnogo vremena za pisanje, kad počnem napišem i po tri poglavlja – priča nam ova talentovala devojčica iz Sremske Mitrovice kojoj je pisanje, ali i slikanje način da ostvari svoje snove.

Predstavljajući svoju knjigu zajedno sa bibliotekarkom a sve u cilju da se podstaknu deca na pisanje i da donose svoje radove u biblioteku, Aleksandra je obišla mnoge gradske škole, predstavila se u Bosni, bila je u Lazarevcu…

-Volim da upoznam nove drugare, mnogima se svidela moja knjiga, a ja pišem o onom što me najviše interesuje što mi padne na pamet, pa i mojim drugarima. Išla sam i na radionice , na takmičenja gde sam osvajala nagrade, jer su one za mene velika vrednost – ističe ova devojčica.

U školi je priča nam podržavaju učenici i njena razredna Danijela Govorčić, a tako je bilo i ranije. O Aleksandri je za pomenutu knjigu pisala njena učiteljica Tanja Tojagić.

“ Aleksandri je u ranom detinjstvu knjiga postala najbolji drug. U porodici je negovana ljubav prema pisanoj reči i ona je tu ljubav produbila počevši da piše pesme. Veliki je dar naše Anje da crta i piše otkrio moj kolega Dragan Jo koji nas je na žalost zauzvek napustio. Kad sam je ja upoznala odmah mi se učinila posebnom. Ona je dete koje se svima obraća s alepim manirima i biranim rečima. Nežna kao pahuljica, ljupka i mila, omiljena mešu drugarima. Nestašluci u školi prve ljubavi lepi događaji su joj bili inspiracija. Sa nestrpljenjem smo čekali nove pesme. Posebno me je radovalo oduševljenje dece , njihovi osmesi i podrška našoj maloj pesnikinji, napisala je uz ostalo učiteljica Tanja Tojagić o maloj pesnikinji iz njihove škole.

Preko raspusta Aleksandra slika – prirodu, cveće i sve ono što vidi oko sebe. Naslikala je prvu ružu koju je videla u dvorištu, pticu u letu i mnogo toga. Za Aleksandru Lukić su pisanje i crtanje su velika kreativna igra .

