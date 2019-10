Grejna sezona neće biti dovedena u pitanje, direktor razršen dužnosti

Sofija Belotić Pre: 6 sati Nema komentara

Ruma- Na hitnoj Sednici skupštine oštine Ruma razrešen je dužnosti dosadašnji direktor JP „Stambeno“, Srđan Nikolić, a na njegovo mesto imenovan je VD direktor Branislav Petrović, diplomirani pravnik iz Rume, koji je od nedavno bio zaposlen u preduzeću koje daljinskim sistemom energijom snabdeva građane Ruma. Do smene je došlo po hitnom postupku, jer, kako se moglo čuti dosadašnji direktor JP “Stambeno” nije blagovremeno obavio procedure nabavke mazuta kao glavnog energenta za predstojeću grejnu sezonu koja zvanično počinje 15.oktobra. Za sada je najvažnije to da grejna sezona neće i ne sme biti dovedena u pitanje, kažu u Opštini Ruma. Formirano je i radno telo na čelu sa načelnikom Opštinske uprave, Dušanom Ljubišićem, koje će raditi, zajedno sa novim direktorom na otklanjanju novonastale situacije. Javno preduzeće „Stambeno“ ima mazuta za mesec dana, mada taj energent nije ravnomerno raspoređen po kotlarnicma, ali intenzivnijim angažovanjem , kako kaže Kovačević, taj problem će se premostiti, a javna nabavka će biti raspisana u najkraćem roku.

-Ova lokalna samouprava je odgovorna, profesionalna i ne želi da dopusti da uđemo u grejnu sezonu koja kalendarski počinje 15. oktobra, a da javno preduzeće nema završen, sproveden, zaključen, potpisan postupak nabavke, odnosno nema odabranog dobavljača mazuta. Nijedan razlog u ovom momentu nije opravdan, pogotovo što je to moglo da se uradi mnogo ranije. Iz tog razloga, a i iz mnogih drugih koji postoje, odlučili smo da dosadašnjeg direktora koji je u mandatu do marta 2020. godine, smenimo, postavimo vršioca dužnosti i uključimo se u rešavanje problema, rešavanje odabira najpovoljnijeg ponuđača i obezbedimo našim građanima koji su priključeni na daljinsko grejanje da bi tokom ove zime imali ono što plaćaju.Ne želimo da u situaciji u kojoj se naša opština nalazi, a to je da nemamo problema sa finansijama ni sa jednim javnim preduzećem, dopustimo da jedan mali deo u jednom preduzeću napravi problem koji može da izazove nezadovoljstvo većeg broja ljudi. Na taj način pokazuemo da stranačka pripadnost ili staž u političkoj partiji ne znači ništa ako neko ne radi svoj posao. To važi za sve nas počev od mene pa do bilo kog pojedinca koji je član neke partije. Mora da se poštuje, rad, zalaganje, energija itd. Iz tog razloga smo se odlučili da povučemo ovaj potez ne bi li predupredili neke stvari, obratio se odbornicima Slađan Mančić, predsednik Opštine Ruma.