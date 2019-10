219 miliona za put Venac-Zmajevac

Sofija Belotić Pre: 6 sati Nema komentara

Irig- Na sednici Pokrajinske vlade, održanoj prošle nedelje, kojom je predsedavao predsednik Igor Mirović, Pokrajinska vlada izdvojila je 219,95 miliona dinara za obnovu još jedne deonice Grebenskog puta na Fruškoj gori, u dužini od pet kilometara, od raskrsnice tog puta sa državnim putem prvog reda broj Ib-21 (Novi Sad – Ruma) do raskrsnice sa državnim putem drugog reda IIb-313 (Rakovac–Vrdnik). Nakon obnove Grebenskog puta od Iriškog venca do Banstola, nastavlja se obnova deonice od Iriškog venca prema zapadu, do raskrsnice za Rakovac i Vrdnik. Cilj je da se obnovi kompletan Grebenski put, koji spaja više opština na čijoj teritoriji se prostire Nacionalni park Fruška gora, navodi se u Saopštenju Pokrajinske vlade. Ova deonica puta teritorijalno pripada Opštini Irig, kao i prethodno obnovljena trasa od Venca prema Banstolu.