15 godina „Ljiljana“ iz Klenka

Sofija Belotić Pre: 2 sata Nema komentara

Klenak- Nema društvenog života u selu, ako se u to ne uključe žene. Tako je i Klenku. Aktiv žena „Ljiljan“ Klenak osnovan je 2004, i spadaju u jednu od dugotrajnijih ženskih organizacija na teritorjii rumske opštine. Ove godine će obeležiti veliki jubilej, 15 godina od osnivanja i 15 godina velikog društvenog rada u selu, ali i šire. Danas broje oko 20 aktivnih stalnih članica, ali se priključuju i ostale žene iz sela, uz podršku i jačeg pola kada je potrebno. Predsednica Aktiva je Ljiljana Stanić, koja će se potruditi da ove godine Aktiv dostojno dužine trajanja obeleži jubilej.

-Zaslužile smo da imamo jedno lepo druženje 2.novembra na naš veliki rođendan. Verovatno ćemo se okupiti u nekoj od većih sala u Šapcu, jer imamo mnogo gostiju, a malo prostora u selu. Ipak, najvažnije je da se okupimo i sumiramo rezultate našeg rada. To će biti i 15.humanitarno veče, jer se bavimo humanitarnim radom, kaže Ljiljana.

Svake godine ovaj Aktiv pomaže one kojima je pomoć najpotrebnija. Do sada su pomagale seosku školu, predškolsku ustanovu, seosku ambulantu, a najveći ponos je stalna podrška Dečijem selu u Sremskoj Kamenici, gde žive deca bez roditeljskog staranja. Seoskoj ambulanti ove žene su kupile inhalator, predškolskoj ustanovi su nabavljale igračke, osnovnoj školi didaktički materijal. Dečijem selu odlaze u goste svakog uskrsa i tamošnjim štićenicima odnose poklone, bilo da je to nešto što im je hitno potrebno ili ne, ali najvažnija je pažnja prema deci koja su napuštena.

-Obično ima nosimo jaja, torte, slatkiše i mnogo ljubavi, što je ovoj deci najpotrebnije. Za uzvrat nam ne treba ništa, već samo saznanje da smo im dali malo nežnosti i ulepšali najveći hrišćanski praznik. Ta saradnja traje od našeg osnivanja i postali smo veliki prijatelji, dodaje Ljiljana.

Svake godine u julu, na Ivanjdan, žene iz Aktiva organizuju seosku manifestaciju. Tada selo bude posećenije, više nego i za seosku slavu. Zna se da su seoske slave nekada bile glavni i najposećeniji dan u selu, a kako je taj običaj utihnuo, glavnu ulogu su preuzele žene. Tog dana, u selo dođe više stotina gostiju, žena iz drugih udruženja, druži se, peva, slavi, mesi, neguje tradicija, čuvaju običaji i edukuju mladi. Svega toga ne bi bilo da žene ne sarađuju sa Mesnom zajednicom Klenak i Opštinom Ruma, koje pružaju svu podršku.

-Ivanjdanski dani su vreme kada se život u selu zaukava. To su dani pre nego što naši muškarci kreću da skidaju pšenicu i kada mogu da se uključe u organizaciju zajedno sa nama ženama. To su dani kada selo oživi i kada nam je jednako živo kao i da smo u gradu. Ove godine, kao i do sada, na našoj manifestaciji smo se trudili da budemo drugačiji, pa smo ocenjivali najbolje breskvice, mada je i samo ocenjivanje u drugom planu u odnosu na druženje, dodaje Ljiljana.

Osim toga, ove žene su stalno na putu, sve ono što prave na svojim sastancima, izlažu na drugim manifestacijama, i tako promovišu svije selo. Tako se stiču i novi prijatelji i gotovo da nema seoske manifestacije u Sremu na kojoj nećete sresti i žene iz Klenka.

-Za seosku ženu je udruživanje jako važno. Mi u selu nemamo bioskop, rekreaciju, kafić, kao što to imaju žene u gradu. Mi smo alternativa tome i mi smo izlazak za ženu, da na kratko ostavi kućne poslove,a znamo koliko posla ima seoska žena. Na našim sastancima i druženjima, žena može da se bar na sat vremena posveti sebi i da se kući vrati zadovoljnija. Zato su seoska ženska udruženja jako važna stvar i treba ih negovati. To znaju i naši muževi koji nas podržavaju i pomažu kada je to potrebno, zaključuje Ljiljana Stanić iz Klenka.

S.Belotić

Projekat „Rumska sela- probudimo usnule seoske sokake“ sufinanira Opština Ruma

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.