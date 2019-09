Volonterski servis – učionica i radionica

S.Djakovic Pre: 3 sata Nema komentara

U mitrovačkoj Kancelariji za mlade okupi se, po potrebi i do 300 volontera , tuneguje se društveno angažovanje i humanost

U okviru Kancelariji za mlade u Sremskoj Mitrovici postoji funkcionalni volonterki servis kroz kojih prođe u toku godine preko 300 mladih. Mladi najčešće učestvuju na manifestacijama koje organizuju grad i gradske ustanove. Jedna od najznačajnijih manifestacija na kojima učestvuju volonteri Kancelarija za mlade jesu sportske igre mladih.Na ovogodišnjim sportskim igrama mladih učestvovalo je preko 120 volontera najčešće srednjoškolaca.



-Smatram da je veoma važno da se mladi mobilišu i angažuju pojedinačno ili kao grupa, i dobrovoljno pristanu da pomognu na ovaj ili onaj način svojim angažmanom u lokalnoj zajednici. Važno je napomenuti da mladi nisu plaćeni za ove aktivnosti i da one umeju često da budu i celodnevne dok traju manifestacije. Mnogim volonterima je najbitnije da čine nešto dobro za druge ljude ili za celokupnu lokalnu zajednicu i zbog toga ulažu i svoj rad i svoje slobodno vreme, a zauzvrat su jednostavno srećni što čine nešto dobro. Smatram da je to jedan od najvećih benefita volontiranje naravno uz druženje sa vršnjacima upoznavanje ponekad i poznatih ličnosti kako lokalnih tako i šire, kaže Biljana Matić, koordinatorka Kancelarije za mlade.

Mladi treba da aktivno doprinose izgradnji i negovanju društvenih vrednosti i razvoju svoje zajednice, naročito putem različitih oblika volonterskih aktivnosti. Oni treba da izražavaju međugeneracijsku solidarnost i da aktivno rade na stvaranju uslova za jednako i puno učešće u svim aspektima društvenog života osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina i svih drugih lica i društvenih grupa koje mogu biti u riziku od diskriminacije, odnosno diskriminatornog postupanja, kaže se u odredbama Zakona o mladima Republike Srbije. Jedno od mesta takvog delovanja mladih su i kancelarije za mlade .

Kancelarija za mlade je jedno od mesta gde se mladima to omogućuje. Ova kancelarija kroz svoje aktivnosti pruža podrška u svakom obliku, njen zadatak je da odgovara na potrebe mladih, da pruža servis i kreira programe za mlade i podržava programske inicijative. Kancelarija za mlade predstavlja organizacionu jedinicu lokalne uprave, u kojoj su utvrđene procedure i sistemi kojim će se kreirati i sprovoditi lokalna politika za mlade.

