Tri decenije osvajao medalje

Pre: 8 sati

Predsednik Opštine Beočin Mitar Milinković džudom je počeo da se bavi 1982. godine u Džudo klubu Cement i majstor je džudo sporta – sedmi dan. Bio je stalni član državne reprezentacije u periodu od 1989. do 2004. godine. Osvajač je medalja na prvenstvima naše države i ima ukupno osvojena 22 odličja: 11 zlatnih, 5 srebrnih i 6 bronzanih. Takođe, osvajač je i sedam medalja sa međunarodnih turnira A kategorije, pet medalja sa svetskih kupova, zlatne, srebrne i bronzane sa prvenstva Evrope u Finskoj, Turskoj i Češkoj, bio je treći na Mediteranskim igrama 1991. godine u Atini, peti na prvenstvu sveta u Barselinu 1992. godine i četiri puta prvak Balkana. Jedan od najvećih uspeha svakako je osvojeno drugo mesto na Uneverzijadi u Japanu 1995. godine, a učesnik je i Olimpijskih igara u Barseloni 1992. godine i u Atlanti 1996. godine.

Milinković je dobitnik velikog broj sportskih nagrada i odlikovanja, među kojima su i Oktobarska nagrada opštine Beočin, odlikovanja kao zaslužan sportista SFRJ od tadašnje Savezne vlade, proglašavan je za najuspešnijeg sportistu Beočina, Srema i Vojvodine. Jedinstven je po tome što je u karijeri ostvario pobedu nad petnaest najpoznatijih evropskih, svetskih i olimpijskih šampiona poput Milera, Čoša, Gordona, Pereza, Sosne, Petersona, Kubackog.

Bio je dva puta peti u Evropi – Prag 1991. i Pariz 1992. godine, dva puta peti na svetskom kupu – Varšava 1993. i Bazel 1995. godine, šest puta šampion Jugoslavije ekipno, tri puta drugi i tri puta treći. Trinaesti puta prvak Srbije i dvadeset pet puta prvak Vojvodine. Na otvorenim prvenstvima Jugoslavije osvajač zlatnih, pet srebrnih i pet bronzanih medalja. Više puta proglašavan za najboljeg džudistu u državi i na međunarodnim takmičenjima. Dobitnik priznanja od predsednika države Zorana Lilića i predsednika izvršnog veća Vojvodine Boška Peroševića. Učesnik prvenstva Evrope – Poljska 1994. i Holandija 1997. godine, prvenstvo sveta u Japanu 1995. godine. Preko dve stotine nastupa za državni grb i slavu otadžbine. 1996. godine od strane ministra unutrašnjih poslova Vlajka Stoiljkovića odlikovan medaljonom Kralja Petra Velikog. Mnogo puta se takmičio povređen, ali se nije predavao i sa ponosom je predstavljao svoju zemlju širom planete.

Danas, kao prvi čovek Beočina, kaže da sa te pozicije maksimalno pomaže razvoj sporta u toj opštini.

-Beočin ima vrhunske sportiste koji su prisutni na svim međunarodnim scenama, počevšti od prvenstva države preko evropskih, pa sve do olimpijskih takmičenja. Imamo dobre džudiste, boksere, karatiste, košarkaše, odbojkaše… Opština pomaže rad ukupno 17 sportskih udruženja na našoj teritoriji, a oko 12 posto sredstava iz opštinskog budžeta se izdvaja upravo za sport. To je za redovno finansiranje sportskih udruženja i klubova, plus što finansiramo i rad sportske hale u Beočinu koja je na raspolaganju svim sportistima i klubovima da je koriste poptuno besplatno, kako za svoje treninge tako i za takmičenja. Isto tako sa pozicije predsednika Opštine Beočin maksimalno se trudim da svojim uticajem na razne načine pomognem sport kroz donatorske ugovore i ostale načine finansiranja – kaže Mitar Milinković, predsednik Opštine Beočin i dodaje da opština daje besplatno i dva mini busa koja sportiste odvoze na takmičenja.

S. Mihajlović

