Tradicija gubi snagu

U našem, kao i u mnogim drugim društvima, već je postala uobičajena priča o propadanju vrednosnog sistema, naročito kada je reč o mlađim naraštajima. Međutim, sa sociološke tačke gledišta, ovaj proces je zapravo sasvim normalan, a radi se pre svega o promenama u kulturi ne samo jednog društva, nego i na globalnom nivou, što kao svoj sastavni deo, sa sobom povlači i promenu vrednosnih sistema, ocenio je mladi sociolog Nemanja Milošević iz Sremske Mitrovice.

Na promenu vrednosnog sistema,navodi Milošević dalje, ne utiču samo ekonomske promene poput različitih kriza, političke promene, tehnološki napredak i slično, već i evolucija samog čoveka i društva, bez obzira na to da li ona ide u dobrom ili lošem smeru, što je opet vrednosno pitanje.



Primera za ovo je zaista mnogo, a jedan od njih je veoma upečatljiv i seže još u doba antičke Grčke. Stari Grci bili su skloni homoseksualnoj pedofiliji, ali samo zato što je tadašnji vrednosni sistem tako nalagao. Nekoliko vekova posle, kao i danas, retko koji Grk bi podržao ovakve vrednosne norme, jer današnji vrednosni sistem to prosto ne može da pojmi.

Tako je i sa svim drugim vrednostima u bilo kojem društvu, a što se konkretno našeg društva tiče, i ono je vekovima evoluiralo, kao i njegov vrednosni sistem. Međutim, najviše prašine uvek se dizalo oko mladih i njihovih vrednosti, koje su se tokom istorije uvek razlikovale od vrednosti prethodnih generacija, navodi Milošević.

Danas je taj proces, pre svega pod uticajem globalizacije, mnogo vidljiviji, a tome verovatno dosta doprinosi i brisanje granica između vrednosnih sistema među različitim društvima i njihovom unifikacijom, odnosno, i njihovom globalizacijom. Mladima je razvojem savremene tehnologije dostupan sistem vrednosti vešine društava širom sveta i oni ih prosto usvajaju ili ne. Tradicija, upravo pod uticajem globalizacije, sve manje gubi snagu u očuvanju delova prethodnih sistema vrednosti kod omladine – kaže Nemanja i kao tipičan primer navodi rijaliti programe. Njih nismo izmislili mi, oni su kod nas došli takođe putem globalizacije, a sa sobom, takođe, nose jedan sistem vrednosti, bio on nakaradan ili ne, koji prihvataju ne samo mlađi naraštaji, nego i oni stariji, čak i u poznim godinama.

Ekonomsko-političke promene nemaju dugoročan uticaj na promene sistema vrednosti jednog društva u dužem vremenskom periodu, merenom u vekovima, ali njihov uticaj ipak nije ni zanemarljiv. Uvek volim da se dotaknem današnjeg liberalno – kapitalističkog društveno-ekonomsko-političkog sistema, koji je sa našeg podneblja prosto obrisao neke vrednosti poput emancipacije žena, radničkih prava i slično, a sa sobom doneo politiku konzumerizma i individualizma, koja je najveći uticaj imala na mlade. Tako, prosečan današnji omladinac gaji vrednosti koje propagiraju isključivo ostvarenje lične koristi i zadovoljstva, bez obzira na način njihovog postizanja, i bez obzira na načela koje neke prethodne vrednosti u moralnom pogledu nalažu.

Isti taj omladinac težiće tome da ima skupoceni mobilni telefon, markiranu majicu, patike, skup automobil i tako dalje, jer, vrednosti danas uveliko usvojenog konzumerizma tako nalažu.Da li su sve te promene dobre ili ne, vreme će pokazati, jer, i takav vrednosni sistem vremenom će zastariti, a sudiće mu neki budući, koji će se možda pokazati boljim, ili neće – zaključuje sociolog Nemanja Milošević.

