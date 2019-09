Pudarski dani opravdali reputaciju

Sofija Belotić Pre: 11 sati Nema komentara

Irig- Iriški „Pudrski dani“ spadaju u red najvećih i najznačajnijih manifestacija u Vojvodini,a ove godine su održani po 27.put. Manifestacija je nastala kao rezultat entuzijazma malog broja ljudi, da bi godinama prerastala lokalne okvire, rekao je na otvaranjju pokrajinski sekretar za poljoprovredu, vodoprivredu i šumarstvo, dr Vuk Radojvević. On je posebno pohvalio Društvo irižana kao organizatore i istakao da ovakve manifestacije zaslužuju punu podršku resornog sekretarijata.

-Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu prepoznaje značaj održavanja ovakvih i sličnih manifestacija i zato je i finansijski podržavamo. Ovde se spajaju vinska kultura i vinska tradicija, sve ono što karakteriše Irig sa oko 250 ha vinograda i jednim značajnim iskorakom koji je napravljen u smislu poboljšanja kvaliteta vina. Dobili smo oznaku geografskog regiona „Sremski reon“ koje je uradilo Udruženje „Srem – Fruška gora“ gde imamo četiri vinarije iz Iriga sa 23 vina, a sa ovom oznakom svakako će biti bolje prepoznati na domaćem i inostranom tržištu. Čestitam na uspešnoj organizaciji jer je lepo videti pun trg u Irigu, sa velikim brojem izlagača, vinara i posetilaca. Treba naglasiti i da se u Irigu insistira na dualnom sistemu obrazovanja, imate SSŠ“Borislav Mihajlović Mihiz“, koja koristi subvencije Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i tako edukovati i obrazovati mlade ljude za bavljenje vinogradarstvom i proizvodnjom vina, kroz pohađanje smera vinogradar-vinar, rekao je Radojević.

Radojević je podsetio da Pokrajinska Vlada daje podršku vinogradarima i vinarijama, što ranije nije bio slučaj. Subvencije za za kupovinu nove opreme za vinarije i za podizanje novih zasada vinograda su prvi put uvedene 2017.godine, i od tada je realizovano 160 miliona dinara subvencija kada je oprema za vinarije u pitanju. „Pudarski dani“ su brend i centralni društveni događaj ove sremske opštine, naglasio je Stevan Kazimirović, predsednik Opštine Irig.

Stevan Kazimirović, prvi čovek iriške opštine pozdravio goste i učesnike manifestacije „Pudarski dani“ koja je postala brend iriške opštine. Ovo je prilika da se vinari i vinogradari pokažu pred posetiocima, otvore nova tržišta i sudeluju u strateškom opredeljenju opštine, a to su vinarstvo i turizam.

– Ovo je prilika kada naši proizvođači voćari, vinogradari i podrumari iznesu svoje proizvode da pokažu šta su spremili za ovu manifestaciju. Ona je postala poznata u celom regionu, a mi imamo goste iz Poljske, Hrvatske, BIH, ali i dugih delova naše zemlje.Zahvaljujem se i pokrajinskom sekretaru Vuku Radojeviću koji svesrdno pomaže razvoj voćarstva i vinogradarstva u našoj opštini.Lokalna samouprava u potpunosti podržava manifestaciju i sve one koji stoje iza nje, a to su naši vinari i vinogradari po kojima smo poznati i kojih je iz godine u godinu sve više. Irig je kraj koji je uvek bio bogat vinogorjem i mogao se pohvaliti činjenicom da gotovo nije bilo domaćinstva koje nije imalo svoj vinograd. Trudimo se da tu tradiciju održimo i raduje nas i to da je sve više mladih zainteresovano kao i da imamo i nekolicinu velikih vinarija koje dodatno privlače ljude u naš kraj, rekao je Stevan Kazimirović.

I za ovaj rođendan „Pudarskih dana“ realizovan je bogat i žanrovski raznovrstan muzički program. U muzičkom delu nastupio je tamburaški sastav „Romansa“ i Nevena Stamenković iz grupe „Balkanika“, rok grupa „Crvena jabuka“ i pevačica narodne muzike, Ana Bekuta. Sva tri dana nastupali su folklorni ansambli različitih uzrasta iz Iriga i okoline, maskirana deca su defilovala ulicama sa fenjerima od bundeve itd. Verni pratilac manifestacije i ove godine je bio Fruškogorski sajam vina „Pudarev izbor“ u sklopu kog su posetioci mogli da probaju najbolja vina ovog kraja, ali i sireve, sremske kolače i brojne domaće proizvode od voća i grožđa. U sklopu ovih „Pudarskih dana“ novinu u programu činio je edukativni deo namenjen sadašnjim, ali i budućim vinarima kako bi se započela, ali i unapredila postojeća vinska proizvodnja.

Nagradu za najboli pudrski paprikaš odneli su učenici Srednje stručne škole „Borislav Mihajlović Mihiz“ Irig i „Bratstvo gluvih“ Irig, najbolje uređen vinski podrum ima Đorđe Bojčić iz Iriga, najlepši vinograd ima Dejan Jojić iz Iriga, najteži grozd Milena Kovačević iz Iriga, najbolje crveno vino Dragan Beljić iz Golubinaca, a nagradu za najbolju voćnu rakiju i rakiju od grožđa osvojila je Jagoda Veselinović iz Iriga.

