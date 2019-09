Prekid u vodosnabdevanju u ponedeljak

S.Djakovic Pre: 2 sata Nema komentara

Sremska Mitrovica -Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u Sremskoj Mitrovici, doći će do prekida u isporuci vode u ponedeljak, 30. septembra u vremenskom periodu od 08:00 do 14:00 časova Sremskoj Mitrovici u Ulici Draginje Nikšić (od Autobuske stanice do fabrike Micides point).Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode.

Potrošačima u ovom delu grada iz Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ zahvaljuju na razumevanju i strpljenju.