OBRAZOVANJE PUT DO SVIH DRUGIH VREDNOSTI

S.Djakovic Pre: 4 sata Nema komentara

Obrazovanje mladih naraštaja u Sremskoj Mitrovici je zajednička briga i odgovornost svih u društvu. U tu oblasti se konstantno ulaže I na njoj se deluje uz pomoć republike, pokrajine i sredstava grada kako bi uspeh bio što sigurniji

Priredila: S.Đaković

Među ljudskim vrednostima značajno mesto zauzima obrazovanje. Ono je egzistencijalna potreba svakog čoveka, posebno je važno za mlade, ujedno je to društveni proces i najbolji pokazatelj čovekove uspešnosti.Kao takvo, obrazovanje nikada ne dolazi do kraja, nego predstavlja put za ostvarivanje svih vrednosti.Lokalna samouprava od poverenih poslova iz svoje nadležnosti ima i održavanje školskih objekata, podseća načelnik za obrazovanje kulturu I mlade Ilija Nedić.

Nastojali smo da poboljšamo I poboljšavamo uslove u osnovnim i srednjim školama kako bi bili u korak sa savremenim procesima u nastavi i obrazovanju – ističe načelnik Ilija Nedić.

Uz pomoć Republike Srbije, u Sremskoj Mitrovici se ulažu značajna sredstva u izgradnju obrazovnih objekata, učenici iz Mačvanske Mitrovice i okolnih mesta od prošle školske godine uče u školskim klupama novog savremenog objekta koji odgovara nastavi za novi vek. U toku su radovi na izgradnji novog objekta gradske škole – OŠ “Jovan Popović“, koja je projektom predviđena da bude takodje, savremena i da zajedno učenicima, lokalna samouprava I svi nadležni približe bolje uslove boravka, a nastavnicima obezbede savremenija nastavna sredstva.

-Takođe, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehološkog razvoja kroz projekte Svetske banke očekujemo početak gradnje objekta u Laćarku, za potrebe dece predškolskog uzrasta, što predstavlja tek prvi korak ka smanjenju liste čekanja i kako bi obezbedili sveukupni obuhvat dece predškolskog uzrasta, istakao je načelnik Ilija Nedić.

Ni ostale oblasti ulaganja u obrazovanje se ne zapostavljaju, a posebno se to odnosi na opremanje učionica savremenom didaktičkom opremom što je u skladu sa nastojanjem društva za modernije školovanje u svim sredinama.

(Projekat „Mladi i vrednosti“sufinanira Gradska uprava za obrazovanje, sport i mlade Sremske Mitrovice.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.)