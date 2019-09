Nov asfalt u Partizanskoj ulici

Sofija Belotić Pre: 14 sati Nema komentara

Ruma- U Partizanskoj ulici u Rumi završeno je asfaltiranje saobraćajnice u dužini od oko 800 metara. Radove finansira Opština Ruma iz ugovora namenjenog održavanju puteva. Radi se o deonici od Gimnazije “Stevan Puzić” do ulice JNA, dok je ostatak Partizanske od JNA do Glavne ulice rekonstruisan prošle godine. Radove je obišao predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić, rekavši tom prilikom da će uskoro biti rešen i problem atmosferskih voda, koji je posebno izražen prilikom velikih padavina.

-Nastavljamo infrastrukturno opremanje, kako gradskih tako i seoskih ulica. Mi smo Partizansku ulicu stavili u plan i program pre 15-20 dana, gde su obavljene sve pripremne radnje u smislu podizanja šahtova, slivnih rešetki, hidranata. U jednom momentu smo na zahtev građana koji žive u ovoj ulici zaustavili radove, s obzirom na to da su usled velikih padavina od 2014. do danas, ljudi u ovoj ulici su imali problema sa atmosferskim vodama u svojim podrumima. Zaustavili smo radove misleći da nešto nije u redu sa kanalizacijom. Naše JP „Vodovod“ je angažovalo stručne ljude sa kamerama koje su snimile ceo vod kanalizacije ispod ove ulice i ustanovili da nije problem u kanalizaciji. Cevi prečnika fi 1000 i fi 1200 u dužini cele ulice su prohodne i čiste. Došli smo do uzroka problema koji nastaju usled velikih padavina. Na kraju Partizanske ulice, gde se kanalizacija uliva u otvoreni kanal koji ide kroz vojnu kasarnu, je kanal sužen i zatrpan, tako da ćemo i to pročistiti, rekao je Slađan Mančić.