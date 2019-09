Nekadašnja radnička kolonija izrasla u opštinski centar

Sremske Novine Pre: 3 sata Nema komentara

Danas Mesna zajednica Beočin grad broji oko šest hiljada stanovnika, odnosno što je oko 60 odsto cele opštine. Na čelu Saveta ove Mesne zajednice nalazi se Srđan Stepanov, koji kaže da je Beočin grad kompletno pokriven infrastrukturom: izgrađena je vodovodna i kanalizaciona mreža, uveden je gas, ulična rasveta, telefoni, kablovsko distributivni sistem i sve ulice su asvaltirane

Piše: S. Mihajlović

foto M. Mileusnić

Naselje koje Beočinci zovu Beočin grad je relativno mlado. Nastalo je početkom 20. veka planskim naseljavanjem radnika i stručnjaka za potrebe Beočinske fabrike cementa. Fabrika im je, naročito između dva svetska rata, obezbedila odlične uslove za život i rad. U radničkoj koloniji bilo je tada 650 stanova, postojale su narodna, građanska i šegrtska škola, radničko kupatilo, bioskop, sportski klubovi, magazin za povlašćeno snabdevanje, pekara, menza, kazino… Posle Drugog svetskog rata naselje se širi na istok, niču višespratnice, nastavlja se veliki priliv stanovništva sa strane i izranja obličje pravog grada. Radnička kolonija izrasta u Beočin grad i postaje privredni, kulturni i administrativni, društveni i politički centar opštine, sa svim sadržajima koje takav status podrazumeva u drugoj polovini 20-og veka.

Na teritoriji ove Mesne zajednice danas se nalaze osnovna škola, predškolska ustanova, Sportsko poslovni centar, Dom kulture sa Kulturnim centrom i bibliotekom, Dom zdravlja, pijaca i veliki broj sportskih klubova. Beočin grad je poznat po Dvorcu Orenštajn – Špicer koji je pod zaštitom Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Od verskih objekata postoji pravoslavna crkva Svetog Vasilija Ostroškog, Rimokatolička crkva „Svete Barbare“ i Molitveni dom „Merdžin“ za vernike muslimanske veroispovesti.

-Proteklih nekoliko godina u našoj Mesnoj zajednici urađeno je dosta po pitanju razvoja infrastrukture i uređenja grada. Tako smo posle 20 i više godina u potpunosti rekonstruisali Park heroja Brila, gde smo uredili prilaz parku, sportske terene, postavili nove klupe, reflektore i zamenili kompletnu rasvetu. U centru grada smo uradili staze, popločali trotoar u Svetosavskoj ulici i još neke druge staze u gradu. Svake godine, pa tako i ove, u svim parkovima koji se nalaze na teritoriji Mesne zajednice obnovljamo uništen mobilijar, s obzirom da imamo dosta vandala koji nam prave probleme uništavajući sve novo. Apelovali smo da se to ne radi, jer novac koji dajemo da popravljamo ono što oni unište možemo da uložimo u neke druge poslove i investicije. Međutim, s obzirom da naši apeli nisu imali odjeka, sada se uzdamo da će policija da pojača kontrolu i da će uhvatiti počinioce. Recimo, u parku kod škole je slomljeno 16 klupa, a takođe isti slučaj je i sa kantama za đubre, jer je u poslednja dva meseca od kada smo postavili 25 novih kanti, do danas uništeno već 20. Sada smo popisali sve što je uništeno i nadam se da ćemo u narednih mesec dana to uspeti popraviti zato što veliki broj građana svakodnevno dolazi da se žali zbog toga, jer su savesni i čuvaju zajedničku imovinu – kaže predsednik Saveta MZ Beočin grad Srđan Stepanov i dodaje da je Mesna zajednica nedavno popravila stepenište na Planti, kao i stepenište pored stanice policije, a trenutno se renovira igralište kod železničke pruge.

Beočin grad ima četiri atarska puta i isto toliko potoka koji se prema rečima predsednika Stepanova redovno održavaju i čiste. Ove godine se detaljno čistio Kozarski potok koji prolazi kroz ovu Mesnu zajednicu, a deo atarskih puteva se betonirao.

-Sada se kod nas pojavljuju novi atarski putevi koji ranije nisu postojali, tako da smo i to radili u proteklom periodu. Pored toga, čistili smo divlje deponije na nekoliko lokacija gde neki građani bacaju smeće iako postoje obaveštenja o zabrani bacanja. Ove godine smo u više navrata uništavali i amroziju na koju je veliki broj sugrađana imao pritužbe. Kada je reč o udruženjima, u Beočin gradu ih imamo nekoliko: šah klub, udruženje invalida, žena i penzionera. Našim najstarijim sugrađanima opština je izašla u susret i dala im na korištenje prostorije gde oni prave svoja druženja. Takođe, imamo i veliki broj sportskih klubova. U sportskoj hali koja se nalazi u našoj Mesnoj zajednici treniraju fudbaleri, košarkaši, stonoteniseri, rukometaši, džudisti, karatisti, odbojkaši…– kaže predsednik Stepanov i napominje da kroz ovu Mesnu zajednicu prolaze autobuske linije za sve ostale mesne zajednice, a na teritoriji beočinske opštine ima ih ukupno 10.

Kada je reč o planovima za naredni period, on navodi izgradnju dve teretane na otvorenom, za koje već postoje urađeni projekti. Sredstva za to obezbediće opština Beočin, a zahvaljujući razumevanju predsednika Mitra Milinkovića, Mesna zajednica Beočin grad od lokalne samouprave dobija sredstva i za ostale aktivnosti i projekte koji su predviđeni planom rada ove MZ. To im je od velikog značaja, s obzirom da nemaju mesni samodoprinos. Takođe, u narednom periodu u ovoj Mesnoj zajednici imaju u planu i da nastave da rade na proširenju pešačkih staza u gradu, uz redovne poslove kao što su uređenje atarskih puteva, uklanjanje ambrozije i čišćenje divljih deponija.

Dan Mesne zajednice Beočin grad je 12. maj kada se obeležava i slava svetog Vasilija Ostroškog.