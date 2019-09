MLADOST I TALENAT SU PREDNOST

S.Djakovic Pre: 6 sati Nema komentara

Mladi jesu naša budućnost, kako se kaže, ali čini se oni su to pre svega sebi. Jer kakvu karijeru izaberu i izgrade takav će život imati

Napisala:S.Đaković

Za Mitrovčanina Jovana Divnića, biciklistu beogradskog BK “Partizana “ moto životno opredeljenje je biciklizam, a u tome biti među uspešnima. Među najuspešnijima, ako se može, no sudeći po rezultatima koje ostvaruje – on to već i jeste. Ovaj mladić je na državnom prvenstvu u biciklizmu ove godine u Kraljevu ostvario pobedu i okitio se zlatnom medaljom, ali se na tome nije zaustavio. Krajem jula na državnom prvenstvu u planinskom biciklizmu Jovan je zamalo imao ubedljivu pobedu, ali je pred kraj trke pao povredio ruku i nogu pa je pobedu odneo drugi. To ga nije obeshrabrilo, jer je u jakoj kokurenciji pobedio na medjunarodnoj drumskoj biciklističkoj trci održanoj minulih dana. Stigao je i da se priprema na Divčibarama sa reprezentacijom biciklista juniora Srbije čiji je član.

– Pokazao sam da sam u najboljoj formi i da ću top formi imati za Balkansko prvenstvo krajem septembra. Vozio sam u Čačku nakon Divčibara, spremam se za naredna takmičenja, ali ne treba me pogrešno shvatiti nisu mi važne samo pobede već su za mene vrednosti u životu zdravlje i sreća. Kada to čovek ima pobede neće izostati. A ako daješ maksimum od sebe onda je cilj još sigurniji – ističe ovaj takentovani biciklista iz Sremske Mitrovice.

Svaka trka je naporna za sebe, ali je on posvećen, dobro pripremljen pa ne brine za napore u vožnji već grabi do cilja. Ovaj skromni mladić , učenik je Srednje tehničke škole “Nikola Tesla” u Sremskoj Mitrovici, ima prioritet – sport, ali i uči školu da jednog dana ima i diplomu u ruci. O Jovanovoj sportskoj uspešnosti i talentu govori osvojenih do sada preko stotinu medalja.

Spojio je Jovan sport i turizam pa je učestvujući u takmičenjima upoznao znatan deo Evrope. Samodisciplina i organizacija su mu pola posla. Zato je to važno on najboqe zna , jer trenira kod kuće u Mitrovivci na osnovu zadataka koje mu zadaje preko skajpa, interneta ili na sličan način, njenov trener iz Beograda. I sve zadarke Jovan do maksimuma ispoštuje. Svakodnevni treninzi su mu obaveza i u njima vidi ne samo zadatak već i priliku d aupozna bolje svoju okolinu. U doglednoj budućnosti namerava da obezbedi stipendiju “preko biciklističkih rezultata” i da na dvotočkašu gradi dalje svoju poslovnu i životnu karijeru.

(Projekat „Mladi i vrednosti“ sufinanira Gradska uprava za obrazovanje, sport i mlade Sremske Mitrovice.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.)