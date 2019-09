Mladi Grabovčani prvi u društvenim i humanitarnim akcijama

Sofija Belotić Pre: 10 sati Nema komentara

Vredni Graničari iz Grabovaca

Grabovci- Mladi Grabovčani, članovi kadetske selekcije FK “Graničar” , u nedostaku neke druge zabave u svom selu, opredelili su se za humanitarni u društveno aktivni rad. Mladi momci fudbaleri i njihov trener Nikola Novaković, održali su lekciju svima kada su u pitanju ljubav prema svom mestu i ljudima u pitanju. Zbog toga su svojih pet minuta dobili čak i na nacionalnoj televiziji. Sa punim pravom, jer malo ko danas hoće da pere kola svojim sugrađanima kako bi sakupio novac za narodne kuhinje na Kosobu i Metohiji. Takođe, retko ćete videti mlade kako svojevoljno čiste selo, poribljavaju seoski kanal, čiste stadion u susednom Šapcu, ili sakupljaju žireve u šumi kako bi skupili novac za takmičarski sezonu. Sami se snalaze kako znaju i umeju, a na prvom mestu uče da budu ljudi.

Mladi članovi Fudbalskog kluba “Graničar” Grabovci na neobičan način su prikupljali sredstva za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji. Omladinci iz ovog sela, zajedno sa svojim trenerom Nikolom Novakovićem su se okupili i za dobrovoljan prilog prali automobile, bicikle i motocikle meštanima Grabovaca za simboličan novčani iznos i tako prikupili 18.750 dinara. Ta sredstva su odmah prosleđena na račun Eparhije Raško-prizrenske, odakle će biti usmerena za rad narodnih kuhinja.

-Blagoslovom Episkopa Raško-prizrenskog Vladike Teodosija i Episkopa Sremskog Vladike Vasilija smo organizovali ovu akciju. Bilo je to zabavno, igranje i prskanje za naše mlade iz sela, ali i korisno druženje tokom kog smo prikupili određena sredstva. Svako je dao koliko može, a naši meštani su se rado odazvali našoj akciji, rekao je trener kadeta u FK “Graničar” Grabovci, Nikola Novaković.

Tako je desetak mladih heroja iz Grabovaca, umesto da nedljno prepodne iskoriste za igru, odlučilo da se prihvati posla i na taj način obezbedi više obroka za one na Kosovu i Metohiji koji za to nemaju uslove.

-Sa zadovoljstvom smo prihvatili ideju našeg trenera, a Grabovčani su takođe sa zadovoljstvom prihvatili našu akciju. I mi smo prezadovoljni, jer su svi lepo reagovali i hvalili našu akciju, a bilo je i onih koji us doalzili da im peremo i bicikle i motore, kae četrnaestogodišnji Stefan Mlađenović iz Grabovaca

-Zadovoljni smo i srećni i ponosni jedni na druge što smo ovako nešto uradili. Meštanima u početku nije bilo jasno šta mi to radimo, ali smo im lepo objasnili da smo tu da pomognemo onima koji su gladni i onda su nas svi jako lepo prihvatili. A pranje kola nije nikakav problem, svi mi i kod kuće peremo kola. Za jedan automobil je potrebno oko 15 minuta da se lepo sredi, rekao je Branislav Mitrović, dvanaestogodišnji dečak iz Grabovaca.

-To nije prvi put da nešto zajednički radimo, često uređujemo centar sela, sređujemo naše prostorije, a uskoro krećemo i u akciju poribljavanja našeg kanala. Tako da ova akcija nije neupbičajena za naše mlade fudbalere i nadamo se da ćemo i u budućnosti na isti ovakav način moći da se angažujemo, rekao je Nikola Novaković.

Sada se mladi Graničari takmiče, njih petnaest je kenulo u novo takmičenje, posle dve godine u Drugoj kadetskoj ligi Ruma-Irig. Sada su stasali za kadete i počeli su takmičarsku sezonu, a kako kažu, bolji su ljudi nego fudbaleri, mada u ovom momentu je to i manje važno. Druženje van terena čini društveni život u Grabovcima mnogo zanimljivijim. Nedavno su poribljavali kanal Vranj u selu. Posle izlivanja reke Save u okolnim šumama, u barama zaostaju ribe, koje su mladi Grabovčani spasili i prebacili u kanal. I to nije sve, sređivali su seosku crkvu, pomagali kada se krečila, pred svaki veći praznik očiste centar sela, čak su išli i u Šabac da čiste sneg sa stadiona i bili jedini koji su se odazvali na poziv šabačkog superligaša. Za to su dobili besplatan ulaz za svaku utakmicu koja se tamo igra. Za sve se snalaze sami i ne žale se, a na ostalima je da bar na neki način nagrade njihov trud, bez obzira na sportski rezultat, jer ovi momci vrede mnogo više.

S.Belotić

