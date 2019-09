Marinino iskustvo : Višestruka dobit od volonterizma

S.Djakovic Pre: 3 sata Nema komentara

U Srbiji volonterizam nije mnogo popularna aktivnost, a veoma mali broj mladih je upoznat sa mogućnostima koje pružaju volonterske organizacije. Ipak, preporuka Marine Ignjatić je da mladi ne izbegavaju volonitiranje

– Sa ove distance mogu da kažem da mi je volonterski rad doneo predivna iskustva koja inače ne bih stekla. Nezaboravna putovanja, prijateljstva za ceo život, razne praktične veštine, lični razvoj i upoznavanje same sebe. Ne treba nikako zanemariti ni to što sam usput usavršila nemački jezik, što mi veoma koristi u poslovnom životu, jer danas radim kao predavač i prevodilac. Tokom proteklih godina, nakon povratka, potrudila sam se da drugim mladim ljudima prenesem ono što sam ja lično usvojila na putu volonterizma. To je entuzijazam za zaštitu životne sredine, humanost i značaj društveno odgovornog ponašanja, otvoren stav prema kulturološkim razlikama među ljudima i slično. Volonterski rad je moj preporuka za sve mlade koji imaju želju da rade na sebi i uče – poručuje Marina Ignjatić iz Laćarka koja je kao studentkinja bila jedna od aktivnijih volonterki Volonterskog centra Vojvodine (VCV).

Godine 2012. je, zahvaljujući volonterizmu, godinu dana besplatno Matina je boravila u Bonu, u okviru programa „Mladi u akciji“ i radila kao pomoćnik koordinatora za razmene. O svojim iskustvima ova, danas 32-godišnja profesorka engleskog i nemačkog jezika, kaže da je zahvaljujući VCV i Međunarodnoj nevladinoj organizaciji (SCI) stekla nova znanja, iskustva i prijatelje.



- Status mog volontiranja bio je dugoročno volontiranje poznato pod akronimom EBC (European Voluntary Service), koje je pod pokroviteljstvom Evropske unije, a u okviru programa „Mladi u akciji“. U potpunosti je bio pokriven finansijski deo boravka volontera na projektu: osiguranje, smeštaj, hrana, džeparac, troškovi režije, prevoz do projekta i nazad, kurs stranog jezika – kaže Marina.

Njen primarni zadatak bio je slanje volontera iz Nemačke na radne kampove u Evropi, kao i to da od momenta prijave do odlaska na kamp sva pitanja volontera budu odgovorena.

– Zanimljivo je bilo videti kakva je ogromna etnička raznolikost prisutna među volonterima u Nemačkoj i u kojoj meri su interesovanja usmerena na teme poput zaštite životne sredine ili pomoći socijalno ugroženima. To mi je pomoglo da steknem bolji uvid u stepen razvijenosti društvene svesti i uporedim sa stanjem kod nas. Nakon što se sezona kampova završila, zadatak mi je bio da njen tok i iskustvo u radu predstavim na konferenciji u Edinburgu, a zatim sam učestvovala na seminaru na temu žena u antifašističkim pokretima koji se održao u Rimu. Kada su kolege konačno stekle dovoljno poverenja u mene, odlučile su da mi povere ulogu koordinatora na seminaru na Sardiniji. Nakon toga sam se prijavila na seminar o krizu u Evropskoj uniji, tako da sam sa jednim kolegom otputovala u Atinu. Osim što sam upijala informacije o tadašnjoj ekonomskoj propasti u Grčkoj, uspela sam da od neverovatno profesionalnih koordinatora iz Italije, Austrije i Rumunije pokupim neke trikove i prakse koje bih kasnije mogla koristiti i sama. Zahvaljujući sajmovima na kojima sam predstavljala SCI, proputovala sam čitavu Nemačku i otkrila savršene predele uz Rajnu, vinogradima prekivena brda uz reku Mozel, gradove kao iz bajke, koje inače nikad ne bih imala priliku da posetim – priseća se Marina.

Marina nakon ovog iskustva, preporučuje svim mladima do 29 godina da, ako imaju barem malo avanturističkog duha i samostalnosti, pronađu projekat poput njenog i ne propuste priliku.

– Upoznala sam pozamašan broj volontera iz cele Evrope i svi su prezadovoljni svojim iskustvom, bilo da su išli u Poljsku, Italiju, Grčku ili neku drugu zemlju. Treba biti otvoren za predloge i ponude, jer sada već iz ličnih iskustava znam da nekada ne gledamo šta su realne opcije, a već kao znamo da se ništa ne nudi. Ono što sam ja videla bile su samo lepe mogućnosti da nešto novo naučim, ljudi spremni na saradnju i podučavanje, doživljaji i prijateljstva koja ostaju za ceo život. A kao lični rezultat na kraju projekta stojim jedna nova ja, nadograđena svim kroz šta sam prošla, srećna što sam se odvažila na ovaj korak i beskrajno zahvalna svima koji su me na tom putu podražali – zaključuje Marina Ignjatić koja se dokazakao kao majka preslatke devojčice, supruga i zaposlena žena.

