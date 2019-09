Konji peti put kaskaju Malom Remetom

Sofija Belotić Pre: 8 sati Nema komentara

Mala Remeta- Ovog vikenda, peti put za redom, u Maloj Remeti je održana fijkerijada pod nazivom „Konji ponovo kaskaju Malom Remetom“. Malo selo sa stotinu stanovnika oživelo je pre pet godina svoju konjičku tradiciju, pa kako konji više nemaju posla u polju i u šumi kao što je to bilo nekad, danas paradiraju Fruškogorjem. Organizator fijakerijade, na kojoj su seokupili konjari iz celog Srema sa oko 30 zaprega, je Konjički klub „Fruškogorski ždrebac“ iz Male Remete.

-Imamo dosta učesnika, pa mogu reći da sam zadovoljan, posebno zato što je malo selo, sa dva reda kuća. Zato je fijakerijada za nas značajna, organizujemo koliko možemo. nas konjara je malo, udruženje smo osnovali pre pet godina, u selu ima oko 15 konja i taj broj se ne povećava, ali je ipak dovoljno da organizuejmo našu i posećujemo ostale manifestacije. Zato nam se uvek odazovu oni kod kojih smo mi išli. Konje za sada držimo iz ljubavi, tu zarade nema, ali ljubavi ima, rekao je Siniša Teodorović, predsednik Konjičkog kluba „Fruškogorski ždrebac“ iz Male Remete.

Sve je počelo pre pet godina, kada su meštani i ljubitelji konja iz Male Remete obnovili svoju tradiciju. Počelo je tako da bi se uzvratilo gostoprimstvo svim doaćinima koji su u svojim mestima organizovali ovakav događaj.

-To je raslo iz godine u godinu i ova je fijekerijada najbolja do sad. Selo je malo, ali imamo zaljubljenike u konje i nas koji ih podržavamo, i to izgleda lepo. I pored toga što smo mali, imamo ozbiljan konjički klub koji uspešno organizuje manifestaciju, pre svega predsednik kluba koji ima četiri fijakera, što za naše selo nije malo. Imamo pomoć sa svih strana, od Turističke organizacije Opštine Irig, Opštine Irig, preduzetnika vinarije Atos Fruktum, Lugarnice, Nikolića iz Beočina, rođenog kod nas u remeti. Ima ih dosta i zato mislim da će naša manifestacija da zaživi i da će postati simbol našeg malog sela, istakao je Dragan Milošević, predsednik Saveta MZ Mala Remeta.

Izlagale su i žene iz brojnih udruženja, kuvali su se kotlić i škembići, pekle mekike, a tokom revijalne vožnje oko sela, meštani su dočekivali konjanike iznoseći slatke i slane đakonije. Mala Remeta je selo sa jedva stotinu stanovnika.

Za goste je bio spreman i paprikaš od divljači i škembići.

-Ima tajna za pripremanje paprikaša od divlje svinje i srneće divljači, ali se ne odaje. Sprema se oko četiri sata, a meso nabavljamo ovde na Fruškoj gori. Moj majstor je tu svake godine, ja sam ovde dve godine, družimo se i opuštamo na našoj Fruškoj gori, kaže kuvar Vladimir Ilić iz Iriga.

-Nama je Mala Remeta u komšiluku, i redovno se posećujemo. Mnogo nam znači što se predstavljamo na ovakvim manifestacijama, pre nekoliko dana smo proslavile deset godina od osnivanja, imamo 19 članica isve smo aktivne, a cilj nam je da očuvamo tradiciju našeg sela. Na manifestacijama prikazujemo starinske kolače, dok u Jasku prikazujemo naš špajz. Bitno nam je da se družimo sa udruženjima iz okoline. Ovde smo doneli starinske kolače, šapice, vanilice, kolače sa salom, rolat, stara torta sa jabukama, bez margarina i putera, poneli smo i nešto zimnice i naše vezene peškire, kaže Dušanka Suvajdžić, predsednica Udruženja žena „Bešenovke“.

Do pre nekoliko godina sve je ukazivalo na to da će u potpunosti zamreti. Ipak, dolaskom dva ozbiljna investitora u oblasti voćarstva i ugostiteljstva, sve se promenilo. Selo je dobilo i asfaltiran put, brojne posetioce iz cele zemlje i okoline, ali i jednu od najmlađih manifestacija na teritoriji Opštine Irig.

-Ljudi iz sela su uspeli da održe manifestaciju koja je veoma značajna za Malu Remetu, koja ima stotinak stanovnika, a okupilo se znatno više gostiju. Sada sve ove manifestacije zamenjuju nekadašnje seoske slave. Ovo je prilika da u selo dođe velik broj gostiju, da meštani pokažu svoje proizvode, predstave našu Frušku goru na kojoj se razvija turizam. Tako je i a fijakerijadom u Maloj Remeti, koju kao opština podržavamo, kaže Stevan Kazimirović, predsednik Opštine Irig.

S.Belotić

Projekat „Jaka iriška sela-u selu živim u selu ostajem“ sufinanira Opština Irig.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.