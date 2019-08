Radovi počinju krajem septembra

Sofija Belotić Pre: 2 sata Nema komentara

Ruma -Izgradnja nove gasne kotlarnice u naselju Tivol u Rumi trebalo bi da počne u krajem septembra, kako bi u narednoj grejnoj sezoni stanovnici ovog stambenog naselja imali kvalitetniju i efikasniju isporuku toplotne energije. Predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić, najavio je pokretanje postupka javne nabavke za izvođača radova na izgradnji kotlarnice, kako bi se napokon ugasila stara mazutna u nekadašnjem Rumenu, a od 2020/2021 u rad pustila nova na gas. Već je rečeno da stara kotlarnica u nekadašnjoj fabrici Rumen i danas, iako prevaziđena, stanare tivolskih zgrada snabdeva toplotnom energijom i zbog dotrajalosti i udaljenosti od zgrada, pravi enormne gubitke za Javno preduzeće „Stambeno“.

-Bilo je određenih administrativnih problema i potreba za izmene u planu javne nabavke da bi se sve administrativne stvari dovele u zakonski okvir. To sad određeno na poslednjoj sednici Opštinskog veća, javna nabavka traje 30 dana, potom postoje žalbeni rokovi. Ono što je najbitnije, jeste da ćemo krajem septembra krenuti u realizaciju, da iskoristimo povoljno vreme do početka zime za te glavne infrastrukturne i građevinske radove na otvorenom, a svi ostali mašinski radovi mogu da se rade i u zimskom periodu, kada se građevinski radovi po lepom vremenu završe. To smo odlučili pre više od mesec dana kada smo radili rebalans budžeta i vrlo brzo će doći do realizacije projekta, rekao je Slađan Mančić