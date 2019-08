Preko Crvenog krsta na letovanje

S.Djakovic Pre: 6 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica -Preko Crvenog krsta Sremska Mitrovica danas na more putuje 24 dece, jer su u saradnji sa Ministarststvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i JP „Infostan“ iz Beograda obezbedjena sredstva za oporavak ovih najmladjih korisnike narodne kuhinje.Deca uzrasta od 10 do 14 godina, uz pratnju vaspitača, boraviće u periodu od 11. do 20. avgusta u odmaralištu Crvenog krsta Srbije u Baošiću, u Crnoj Gori.

Mališani će tokom desetodnevnog boravka imati priliku da uživaju u čarima mora, ali i u organizovanom i osmišljenom boravku. Kroz radionice, koje će realizovati volonteri Crvenog krsta, deca će se upoznati sa ovom organizacijom, njenim osnovnim principima i steći osnovna znanja iz programa Crvenog krsta namenjenih mladima.Obezbeđena im je škola plivanja kao i niz sportskih, kulturnih i zabavnih sadržaja.Organizovano večernje druženje uz muziku biće prilika da deca provedu vreme u igri, zabavi i druženju.