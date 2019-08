Posle Železničke, stiže i Orlovićeva

Sofija Belotić Pre: 8 sati Nema komentara

Ruma- Radovi na uređenju trotoara u Železničkoj i Orlovićevoj ulici u Rumi napreduju punom dinamikom i biće završeni pre roka, rekao je predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić, prilikom obilaska ove lokacije u centru grada. Postavljanje behaton trotoara u dužini od oko 100 metara u delu Železničke ulice od JNA do Glavne se privodi kraju. Radnici su pred sam završetak radova, paralelno krenuli sa skidanjem postojećeg asfalta na trotoraru u delu Orlovićeve, od Veljka Dugoševića do ulice 15.maj, pa se u toku narednih dana očekuje i završetak zamene sadašnjeg, novim behaton trotoarima i uređenje parking prostora. Rok za završetak radova je 120 radnih dana, a prema Mančićevim rečima, sve bi moglo da bude gotovo i za dva meseca. Sledeća etapa je deo Orlovićeve od ulice Veljka Dugoševića do Glavne, gde će biti uređeno 25 parking mesta, presvučenih asfaltom, trotoari će takođe biti od behatona, odvojeni ivičnjacima. Kada se završi Orlovićeva ulica, radovi će se preseliti na parking iza Robne kuće, koji će biti presvučen novim asfaltom i behaton kockama, a biće postavljeni i novi ivičnjaci. Radovi koštaju 21 milion dinara i finansiraju se iz opštinskog budžeta.