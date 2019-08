Nov ciklus Participativnog budžetiranja

Sofija Belotić Pre: 3 sata Nema komentara

Ruma – Nov ciklus projekta „Patricipativno budžetiranje“ u Rumi počeo je ove nedelje. Građani već mogu da predlažu projekte koji bi mogli biti realizovani u narednoj, 2020.godini iz opštinskog budžeta. Tu mogućnost će imati od 2.do 12.septembra, do kada je poslednji rok za predlog projekata, koje će kasnije Komisija razmotriti i sastaviti konačnu listu predloga projekata za narednu godinu. U pitanju je peti ciklus projekta „Participativno budžetiranje“. -Predlaganje projekata traje do 12.septembra. Građani to mogu učiniti elektronskim putem, na odresu participativno@ruma.rs, ili lično, radnim danima od 7 do 15 časova u prostorijama Opštinske uprave Glavna 107 i Orlovićeva 5, kao i u svim mesnim kancelarijama u svim selima. Ne postoji ograničen broj projekata, svaki građanin može da predloži koliko god želi projekata, ali da negde i razmisli o tome da to bude u interesu svih i da je u nadležnosti lokalne samouprave, rekla je Ivana Bojanić, član Tima za Participativno budžetiranje.