Nikola Tarajić direktor “Partizana”

S.Mihajlovic Pre: 6 sati Nema komentara

Šid – Odbornici Skupštine opštine Šid su na sednici održanoj u ponedeljak 26. avgusta doneli odluku o prenosu prava upravljanja vodovodom u naseljenim mestima Bikić Do i Privina Glava na Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Šid. Za direktora Ustanove za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju “Partizan” izabran je Nikola Tarajić koji je do sada obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora te ustanove. Predsednik SO Šid Velimir Ranisavljević obavestio je prisutne odbornike da odbornička grupa SPS-a ima novog šefa i da će to ubuduće biti Ivica Kubik.