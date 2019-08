Ministar Nedimović apeluje na higijenu

Sofija Belotić Pre: 7 sati Nema komentara

Afrička kuga svinja stigla je i u Srbiju, a potvrđeni slučajevi locirani su na području Mladenovca. Zbog rizika od širenja bolesti, Ministarstvo poljoprivrede Srbije oformilo je Nacionalni krizni centar. Na graničnim prelazima naše službe preduzimaju rigorozne mere kontrole, obzirom na to da se zaraza lako prenosi putem mesa i mesnih prerađevina. Ekonomska šteta može biti ogromna jer jedina mera zaštite je ubijanje obolelih i svinja koje su bile u kontaktu sa životinjama kod kojih je potvrđeno ovo oboljenje. Ministar poljoprivrede, Branislav Nedimović, prilikom nedavne posete iriškom selu Rivica, još jednom je napomenuo da vakcine za afričku kugu svinja nema i da je jedina mera preventiva i higijena.

-Vidite šta se dešava u zemljama u okruženju, Bugarska i Rumunija gore, tamo je situacija ekstremna. Samo vodite računa o zdravstvenoj zaštiti, o higijeni, ako se dese bilo kakve promene, prijavite vašem veterinaru. Držite svinje tamo gde im je mesto, a ne da ih puštate po šumama i voćnjacima, njima tamo nije mesto. Slažem se sa tim da neko želi da ih drži na otvorenom, ali to narušava sistem zdravstvene sigurnosti Srbije u pogledu svinjarstva. Taman otvaramo tržišta, taman nam je krenulo i ima nade, pa nećemo valjda sami sebi sada sve pokvariti. O ovome veoma važno da se priča i javnost mora biti obaveštena o slučajevima koji se pojave, jer ovde samo preventiva pomaže. Ovde vakcine nema. Afrička kuga nije opasna za ljude, čak i meso može da se jede, tu nema nikakih problema. Ali bolest je opasna za populaciju svinja, to je velik ekonomski problem, to nije problem zdravlja ljudi, rekao je Branislav Nedimović.