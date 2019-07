Zvuci rumske tambure oduševili Kineze

Sofija Belotić Pre: 7 sati Nema komentara

Peking, Ruma -Članovi Gradskog tamburaškog orkestra „Branko Radičević“ iz Rume vratili su se iz daleke Kine, gde su imali turneju u okviru međunarodne kulturne komunikacije koju razvijaju poslednjih par godina. Tako su nedavno rumski tamburaši učestvovali na festivalu „Flowers of the World“ u okviru Međunarodnog hortikulturalnog događaja -EXPO 2019 Peking. Na dalekom istoku su boravili devet dana i imali sedam nastupa. Od toga, šest u distriktu u kome se održava festival, nedaleko od kineske prestonice, specijalno izgrađenom za ovu namenu, dok su još jedan celovečernji nastup imali u jednom od kulturnih centara u Pekingu. Društvo su im pravili folklorni ansambli iz Poljske i Italije, a pre njih nastupale su i grupe iz Severne i Južne Amerike, Afrike i Azije. Publici u Kini rumski tamburaši su predstavili raznovrstan repertoar, od poznatih dela klasične muzike, Šostakoviča, Bizea, Mocarta, Čajkovskog, Hačaturijana, pa sve do klasičnih tamburaških kompozicija, pesama iz Vojvodine i Kosova, Sašino kolo, Cigansko kolo, Marš na Drinu, Marija dekli bela kumrijo, Gde si dušo, gde si rano, a pratila ih je vokalna solistkinja iz Novog Sada, Jadranka Gojić. Utisci iz daleke Kine su veoma pozitivni, govori Smiljana Jančić, dirigent GTO „Branko Radičević“ Ruma, posebno što je Kinezima tamburica kao instrument manje poznata.