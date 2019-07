Zatvaranje saobraćaja u centru Rume

Sofija Belotić Pre: 6 sati Nema komentara

Ruma- Počeli su radovi na uređenju trotoara u delu Železničke ulice, koji će se uskoro preseliti i u Orlovićevu, od Glavne do 15.maja. Do okončanja radova na uređenju trotoara u Železničkoj ulici jedan deo ove ulice, od JNA do Glavne ulice, biće zatvoren za saobraćaj svaki dan u vremenu od 7 do 16 časova. Radovi na trotoaru u Železničkoj ulici su deo projekta koji obuhvata i uređenje parking prostora i trotoara u Orlovićevoj ulici (od Glavne do raskrsnice sa ulicama 15. avgusta i 15. maja), kao i parking prostora iza Robne kuće u Rumi.