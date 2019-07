U Inđiji jubilarni 20.Scena fest

G. Majstorović Pre: 8 sati Nema komentara

Inđija – U organizaciji Kulturnog centra pod pokroviteljstvom inđijske lokalne samouprave u Inđiji se od 1. do 7. jula održava jubilarni 20. Scena fest koji je otvoren koncertom Zvonka Bogdana uz Tamburaški orkestar Ljubinka Lazića. Druge festivalske večeri na velikoj bini kod Kulturnog centra nastuple su Bilja Krstić sa grupom „Bistrik“ i Dragica Radosavljević Cakana sa grupom „Šara“, a sinoć je veličanstveno veče priredila Zrenjaninska filharmonija. Do kraja ovog festivala inđijska publika imaće prilike da uživa u nastupu grupa „Atomsko sklonište“, „Divlje jagode“ , „Crvena jabuka“ i „Kerber“, a uz sve to na programu su i dve predstave, „Maštošumske pitalice“ i „Idealna polovina“.