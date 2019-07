Tri dana potpune zabrane saobraćaja

S.Djakovic Pre: 4 sata Nema komentara

Mačvanska Mitrovica – Od srede, 24. jula do subote, 27.jula, saobraćajnica od Mačvanske Mitrovice ka Zasavici II biće asfaltirana i proširena. Pred početak završnih radova ovu deonicu su obišli predsednik Skupštine grada Sremska Mitrovica Tomislav Janković i zamenik načelnika Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu Uroš Veselinović.Oni su istakli da se zbog najavljenih radova uvodi potpuna zabrana saobraćaja od sutra do subote u vremenu od 8 do 18 časova, a od 18 časova do 8 časova ujutru taj put će biti prohodan. Radove finansira JP „Putevi Srbije“ i grad Sreske Mitrovica.