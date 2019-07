Rumljani doneli medalje sa svetskog juniorskog prvenstva u savateu

Sofija Belotić Pre: 6 sati Nema komentara

Budimpešta- Sportisti Savate boks kluba „Ruma“, na Svetskom prvenstvu za junior, održanom ovog vikenda u Budimpešti, osvojili su 1 srebrnu i 6 bronzanih medalja. Reprezentacija Srbije se vratila sa Svetskog prvenstva za juniore i Svestkog KUP-a za kadete u assaut savateu sa 16 osvojenih odličja, jedna zlatna medalja,šest srebrnih i devet bronzanih. Bronzane medalje osvojili su juniori iz Rume Petar Jovanov do 60kg, Nikola Božić do 65kg, Nikola Rakić do 80kg, Jovana Kasap do 65kg, Nikolina Kasap do 60kg i Jovana Mirčetić do 56kg. U okviru Svetskog prvenstva bio je Svetski KUP za kadete gde je srebrnu medalju osvojila Anastasija Ikonić do 56kg. Stručni tim činili su treneri: Miodrag Rakić iz Rume, Miroslav Odžić i Srđan Nadrljanski iz Novog Sada i Nada Miladinov iz Iđoša. Pokrovitelji nastupa rumskog kluba su Opština Ruma i Savez Sportova Opštine Ruma a reprezentacije Srbije su Vlada Republike Srbije – Ministarstvo omladine i sporta, Sportski savez Srbije i jednim delom sami sportisti i treneri zbog velikih troškova nastupa tima.