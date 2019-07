Polegli suncokret i kukuruz

Sofija Belotić Pre: 5 sati Nema komentara

Ruma, Irig – Nevreme koje je prethodnog vikenda zahvatilo Srem, sporadično je nanelo štete na usevima. Većih problema je bilo na teritoriji rumske opštine, dok na iriškim parcelama većih problema nije bilo. U severnom delu opštine Ruma palo je od 20 do 50 litara kiše po kvadratnom metru i to za veoma kratak vremenski period, a u nekim područjima došlo je i do pojave grada, kažu u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Rumi. Šteta je zabeležena na ratarskim, povrtarskim i voćarskim kulturama. Na ratarskim kulturama najveće štete su evidentirane na suncokretu, kukuruzu i pšenici koja nije požnjevena. Došlo je do manjeg ili većeg obaranja biljaka i na nekim parcelama štete će biti stoprocentne. Na povrtarskim i voćarskim kulturama došlo je do otkidanja plodova, a ima štete i u vidu oštećenja na plastenicima.