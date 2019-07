Novi trotoari i parking iz Robne kuće

Sofija Belotić Pre: 1 sat Nema komentara

Ruma- Uskoro će u Rumi početi radovi na uređenju parkinda iz nekadašnje zgrade Robne kuće i sanacija trotoara uŽelezničkoj i Orlovićevoj ulici u strogom centru grada. Ove radove najavio je predsednik Opštine Ruma, istakavši da je već izabran izvođač radova i potpisan ugovor.

-To je posao koji ćemo vrlo brzo započeti, možda u narednih 15 dana. Procedura u vezi sa tenderom i izborom izvođača radova je završen, potpisan je ugovor. Uskoro ćemo otpočeti radove na uređenju parking prostora iz Robne kuće i trotoara u delu Železničke ulice od raskrsnice sa ulicom JNA do Glavne i to leva i desna strana i u delu Orlovićeve od Centra ka ulici 15.maj. Kada su ovi trotoari u pitanju, biće postavljene behaton staze na obe strane, urediće se i parking mesta. Na taj način ćemo zaokružiti celinu uređenja centra grada, pa će prošlogodišnja rekonstrukcija Glavne ulice dobiti smisao uređenjem i ovih bočnih ulica. Naravno, uredićemo sav parking prostor i ulaz iza nekadašnje Robne kuće. Radovi su objedinjeni tenderom vrednosti od oko 21 milion dinara, rekao je predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić.