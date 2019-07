Novi dom za sedam izbegličkih porodica

Sofija Belotić Pre: 2 sata Nema komentara

Ruma- Posredstvom Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Opštine Ruma sedam porodica je dobilo sredstva za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Za ovaj konkurs obezbeđeno je ukupno 9.800.000 dinara, a učešće Opštine Ruma iznosi 10 odsto. U Gradskoj kući u Rumi dodeljeni su ugovori za kupovinu sedam kuća sa okućnicom u četiri rumska sela.

-Nastavljamo da zbrinjavamo ljude koji su izbegli sa svojih ognjišta i podstičemo ih da kupuju seoska domaćinstva. Drago mi je što su se ljudi konačno skućili, a više od svega što je pomoć otišla onima kojima je najneophodnija. To su ljudi koji nisu ni znali da imaju pravo na pomoć, koji do sada nikada nisu ništa tražili. Kuće su dobile i mnogočlane porodice i samohrane majke sa decom. Na ovaj način smo do sada dodelili 84 kuće, a u ovom momentu smo kod Komesarijata konkurisali za još deset stambenih jedinica, rekao je predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić.