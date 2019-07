Nadvožnjak zatvoren do 15.septembra

Sofija Belotić Pre: 9 sati Nema komentara

Ruma- U okviru pojačanog održavanja državnog puta I B reda broj 21, počeli su radovi i na rekonstrukciji nadvožnjaka, na obilaznici oko Rume, iznad železničke pruge Beograd – Šabac. Iz JP „Putevi Srbije“ poručuju da će radovi trajati do 15. septembra, što znači da će za saobraćaj biti zatvoren deo puta od skretanja za Buđanovce do mesta gde Industrijska ulica „izlazi“ na put 21, pa će se vozila kretati izmenjenom trasom kroz grad. Kada je u pitanju sanacija nadvožnjaka iznad pruge Beograd – Šid, usaglašavamo planirane aktivnosti i sa JP „Železnice Srbije“, zato što deo radova zahteva i povremenu obustavu železničkog saobraćaja, jer je zbog bezbednosti neophodno isključenje kontaktne mreže elektrificirane pruge. Do 15.09.2019. godine izvodiće se radovi na rušenju i izgradnji nasipa i nove kolovozne konstrukcije na otvorenoj trasi, kompletnoj sanaciji mosta preko potoka Jelenci, kompletna sanacija mosta preko železničke pruge i izradi svih asfaltnih slojeva, kažu u Odeljenju za odnose sa javnošću JP „Putevi Srbije“. Saobraćaj će se za vozila ka Novom Sadu preusmeravati kroz naselje Ruma, ulicom Vladimira Nazora, Industrijskom, Avgusta Cesarca i Glavnom, do ukrštaja državnog puta I B reda broj 21 i državnog puta II A reda broj 126. Saobraćaj iz pravca Novog Sada, sa državnog puta I B reda broj 21, preusmeravaće se na trasu državnog puta II A reda broj 120 (Industrijska ulica), odakle se, Ulicom Vladimira Nazora vraća ponovo na državni put I B reda broj 21.