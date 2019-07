Na suncu nikako duže od 20 minuta dnevno

Sremske Novine Pre: 9 sati Nema komentara

Radi zaštite treba nositi adekvatnu odeću, šešire, naočare, a kožu treba mazati zaštitnim kremama

Piše: S. Mihajlović

Letnja sezona je počela i pravo je vreme da se podsetimo kako da se na najbolji način zaštitimo od negativnih efekata sunčevih zraka. Umereno izlaganje sunčevim zracima ima odlične efekte na naše zdravlje jer poboljšava san i raspoloženje i jača odbrambene mehanizme našeg organizma, te na taj način dovodi do poboljšanja stanja određenih kožnih bolesti kao što su ekcemi, akne i psorijaza. Smatra se da je svakodnevno umereno izlaganje sunčevim zracima u trajanju od dvadeset minuta sasvim dovoljno za sintezu potrebne količine vitamina D3, a da svako duže izlaganje sunčevim zracima dovodi do povećanog rizika od raka kože.

Dr Vesna Isaković, specijalista dermatovenerolog u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, savetuje svima koji planiraju duže izlaganje direktnim sunčevim zracima, da se zaštite nošenjem lagane odeće dugih rukava i nogavica, šešira sa širokim obodom i naočara, a da na otkrivene delove kože nanesu fotoprotektivne kreme.

– Obavezno je izbegavati boravak na suncu u periodu od 10 do 17 sati, a decu uzrasta do tri godine ne bi trebalo izlagati direktnom suncu. Ne treba zaboraviti da se velika količina sunčevih zraka reflektuje sa različitih površina i objekata, te može dopreti i do mesta koje je u hladu. Sunce emituje ultra-violetne zrake, a UV zračenje je prisutno tokom cele godine, kao i za vreme oblačnih dana, ali sa najintenzivnijim zračenjem u letnjim mesecima.Od 50 do 80 posto ukupnog izlaganja sunčevom zračenju apsorbuje se do 18 godine života, zato je veoma značajna zaštita dece i adolescenata. Opasnost za tinejdžere posebno predstavlja upotreba solarijuma, koji emituju samo UVA zrake, a oni ne mogu dovesti do adekvatne sinteze vitamina D. Na ovaj način rizik od nastanka melanoma kože se povećava – kaže dr Vesna Isaković, specijalista dermatovenerolog.

Doktorka takođe savetuje da prilikom odabira preparata za zaštitu od sunca treba obratiti pažnju da on pruža visok nivo zaštite ne samo od UVB (SPF 30 i 50) već i UVA sunčevih zraka. Preparat je potrebno redovno nanositi i u dovoljnoj količini na sve otkrivene delove kože, naročito prilikom dužeg boravka na suncu.

Nova zavisnost – tenoreksija

Primećen je novi vid zavisnosti na koji moram da ukažem, a to je zavisnost od preplanulosti, takozvana tenoreksija. To je zavisnost od solarijuma i želja za stalnim izgledom preplanulosti. Naša koža pamti svako naše izlaganje suncu, naročito preterano izlaganje koje dovodi do crvenila kože. Sa godinama, obnavljajući mehanizmi kože slabe i dovode do nastanka promena u vidu fotooštećenja kože. Poznato je da je uticaj sunčevih zraka na ljudski organizam kumulativan, pa se posledice prekomernog sunčanja u detinjstvu i mladosti odražavaju tek u starijim godinama.