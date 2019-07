S.Lapcevic Pre: 8 sati Nema komentara

Zbog radova na rekonstrukciji puta Mačvanska Mitrovica – Zasavica II, u periodu od 24. do 27.jula 2019. godine (sreda – subota) od 08.00 do 18.00 časova, saobraćaj na pomenutoj deonici biće potpuno obustavljen. Od 18.00 časova do 08.00 ujutru put će ponovo biti prohodan.