Konji su ukras svakog sela

Sremske Novine Pre: 9 sati Nema komentara

Rasni konji uvek izazivaju veliku pažnju posmatrača pa je tako bilo i na petoj po redu “Laćaračkoj fijakerijadi“

Piše: S.Đaković

Foto: M.Mileusnić i privatni album

U Sremu se odvajkada negovala ljubav prema konjima. Nažalost, situacija se promenila pa, u globalu posmatrano, radnih ali i paradnih konja ima sve manje. Ipak, ljubav prema ovoj plemenitoj životinji ne prestaje kao i tradicija održavanja manifestacija njima u čast po raznim mestima u Srbiji. Jer, konji su bili i ostali ukras naših sela, pa je uvek bilo i biće onih koji ih drže u svojim štalama. Ima četvoronožnih lepotana i u Laćarku, a nekoliko vlasnika konja na čelu sa Lukom Teodosićem, uz pomoć mesne zajednice i uz podršku grada Sremska Mitrovica i Agencije za ruralni razvoj, organizovalo je 7. jula petu po redu “Laćaračku fijakerijadu”.

Na prostoru oko OŠ „Triva Vitasović Lebarnik” okupilo se 40–ak učesnika sa svojim ljubimcima koji su se pokazali u takmičarskim i revijalnim kategorijama fijakerijade. Svima njima su dodeljene nagrade i priznanja, a posebno onim najuspešnijima.



Prvo mesto u dvoropregu osvojio je Miloš Plavšić iz Dobanovaca, a slede ga Miroslav Ušljebrka iz Pećinaca i Dušan Živančević iz Dobanovaca. U kategoriji deca kapije nagrađeni su: Vladimir Vasić iz Pećinaca, Dejan Marjanović iz Obrenovca a u memorijalu Dejana Ozimković . Na kapije je vozilo petoro učesnika, a najbolji je Miloš Plavšić. U četvoropregu je pobedio Predrag Kaluđerović iz Čačka.

Među učesnicima revijalne vožnje učestvovali su mali Laćarci Miloš Vasiljević i Nikola Korica Oni su nade ovog sporta u selu, kaže Luka Teodosić . U revijalnom delu manifestacije najbolji je bio Siniša Teodorović, drugi je Ranko Popović a treći Đorđe Žegarac iz Šašinaca .

- Naša firma se bavi proizvodnjom i obradom stakla ali naš vlasnik ima hobi a to je držanje konja lipicarske rase. Nedelja je naš dan, dan koji provodimo na fijakerijadama i drugim manifestacijama. Redovno idemo na ovakve manifestacije u Sremu i Vojvodini. Bili smo u Somboru gradu fijakera, bili smo među najlepšim zapregama i tamo smo osvetlali obraz našeg lepog Srema. Posle smo otišli u Banat. Oni su dosta jaki u tom sportu a mi smo bili na memorijalu „Đuranji“ koji je bio čuveni sarač u eks Jugoslaviji. Konjarstvo nam je hobi, nedelja dan za druženje i pesmu i za to živimo, a u Laćarak smo došli da ispoštujemo organizatora Luku Teodosića koji se izborio da se lepa tradicija ne prekine – kaže Ranko Popović iz Sremske Mitrovice, inače zaposlen u Kompaniji “Glas Komerca“.

Okupljeni na terenima kod škole i učenicima fijakerijade nisu smetali ni sparina i pretoplo vreme da sačekaju početak takmičenja kako bi pokazali znanje i umeće svojih rasnih konja, ali i uglancane fijakere i nalickane kočijaše.

Sa druge strane lokacije, one ka glavnoj ulici u selu, nanizao se red suncobrana pod kojima su svoje proizvode donele žene članice svih laćaračkih udruženja žena kao i pojedinci iz sela i okoline. Videlo se tu da naši ljudim umeju d arade svašta – umetničke redove, bižuteriju, suvenire i domaće kulinarske specijalitete. Bilo je na tezgama enskih udruženja starinskih i modernih kolača, slatkih i slanih pita, ukrasa ručnog rada, cveća, knjiga, meda i proizvoda od meda…

Najstarija među učesnicama bila je baka Draginja Konjević, iz Laćarka. Ona je aktivna u udruženju žena blizu 70 godina, ali primećuje da je ranije bilo lepše jer se sve radilo zajednički. Uvek su žene bile tu da pomognu muškarcima kada je bilo akcije, gradnje i veselja u selu. A, Laćarak je ako ne najveće onda jedno od najvećih sela u Srbiji i zaslužuje velike manifestacije poput ove.

– Meni je ovo opuštanje od svakodnevnih problema. Preko konja i konjičkog sporta upoznao sam mnoge, u to sam uveo i svoje dete, u to želim da i uključim svu drugu decu, da ih zainteresujem za konjički sport. Što se ove fijakerijade tiče, planirano je ostvareno a to je najvažnije kao i da tradicija nije prekinuta – kaže Luka Teodosić iz Laćarka, koji je zajedno sa ljubiteljima konja uz podršku mesne zajednice, grada i Agencije za ruralni razvoj doprineo da se lepa tradicija ne prekine.