S.Djakovic Pre: 5 sati Nema komentara

Laćarak – Drugi po redu „Festival dečijih osmeha“ biće organizovan u nedelju, 4. avgusta, u Laćarku, od 10 do 16 časova, na kraju Sremske ulice. Organizuje ga Udruženje “Kiki i komšije” koje je za najmladje pripremilo zanimljivu i besplatnu ponudu – od sokova, kokica do vožnje na ringišpilu, jahanja poni konjića do niza drugih aktivnosti.