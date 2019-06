Umetničko veče SKUD “Milan Rasćislav Šćefanjik”

Sremske Novine Pre: 7 sati Nema komentara

Po prvi put javni nastup je imala i nova pevačka sekcija osnovana u SKUD-u. Ženska pevačka grupa zapevala je slovačke narodne pesme, sa kojima će se predstaviti na Festivalu “Tancuj Tancuj” u Gložanu

Piše: S. Mihajlović

Slovačko kulturno-umetničko društvo “Milan Rasćislav Šćefanjik” iz Bingule pored Šida organizovalo je tradicionalni kulturno umetnički program sa premijerom pozorišne predstave “Ekološka bajka”, u režiji Tijane Farkaš. U programu su učestovale tri dečije sekcije: dramska, folklorna i pevačka, a po prvi put se predstavila i nova pevačka sekcija, kao i razigrani i raspevani gosti iz Bačkog Petrovca, Folklorni ansambl “Petrovčan”.

Kako je istakla Tijana Farkaš, umetnički rukovodilac Društva, mališani iz dečijeg folklornog ansambla „Trešnjice“ su zaigrali staru koreografiju “Ples sa štapićima”, a takođe su predstavili i novu koreografiju “Igrom do plesa”. Sa ovom koreografijom ansambl će se predstaviti i na Dečijem folklornom festivalu „Zlatna kapija“ koji će biti održan 23. juna u Kisaču. -Nakon toga su zapevali i mladi solisti Anđela Farkaš i Mila Petržljan, koje su učestovale na Festivalu slovačkih dečijih narodnih pesama “Kad ja zapevam” u Šidu. Ovaj put one su imale priliku da se predstave i bingulskoj publici. Po prvi put javni nastup je imala i nova pevačka sekcija osnovana u SKUD-u. Ženska pevačka grupa zapevala je slovačke narodne pesme, sa kojima će se predstaviti na Festivalu “Tancuj Tancuj” u Gložanu, za nastup ih je spremio umetnički rukovodilac Kristian Ruman. Na daskama koje život znače premijerno je izvedena i poučna moderna predstava “Ekološka bajka” u režiji Tijane Farkaš. Sa ovom predstavom mladi glumci iz Bingule su se predstavili na Smotri dečijeg pozorišnog stvaralaštva u Staroj Pazovi. Scenografiju je napravio Kristijan Horvat, dok su se za kostime pobrinuli kreativni roditelji mladih glumaca – rekla je Tijana Farkaš i dodala da su mali glumci oduševili publiku koja ih je na kraju pozdravila gromoglasnim aplauzom.

Ovaj program je podržao i Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, a premijeri je prisustvovao i član Saveta Pavel Surovi.

– Mene jako raduje da je Bingula, slovačko selo koje broji manji broj stanovnika u odnosu na ostala slovačka sela, veoma aktivno na kulturnom polju. Imali smo priliku da vidimo tri aktivne sekcije u ovom programu. Takođe me raduje i što Tijana Farkaš koja je umetnički rukovodilac ovog SKUD-a radi aktivno sa decom, tako da smo je ove godine uključili u rad Odbora za kulturu Nacionalnog saveza Slovaka, gde je najmlađi član. Naš cilj je da podržavamo sela sa manjim brojem stanovnika, kako bi imali što bolje uslove za rad, jer kada ne bude Slovaka u manjim sredinama, neće ih biti ni u velikim – rekao je Pavel Surovi.