Sutra bez vode potrošači kod mitrovačke Železničke stanice

S.Djakovic Pre: 17 minuta Nema komentara

Sremska Mitrovica – Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, u četvrtak, 20.juna, u vremenu od 8 do 16 časova bez vode će ostati potrošači u Ulici Draginje Nikšić (od Železničke ulice do Ulice Vladimira Matijevića,odnosno „Micides pointa“), kao i Železnička stanica i objekti u njenoj neposrednoj blizini.Nakon završetka radova i ponovnog uspostavljanja vodosnabdevanja može doći do zamućenja vode, pa JKP „Vodovod“ potrošačima savetuje da ispuste vodu iz slavine do pojave čiste vode.