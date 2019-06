S.Djakovic Pre: 6 sati Nema komentara

Mačvanske Mitrovica – Rekonstrukcija puta od Mačvanske Mitrovice do Zasavice 2 počela je danas i trajaće narednih 30 radnih dana, a kada bude okončana putnici će imati na korišćenje potpuno uređenu saobraćajnicu kojom će lakše stizati do posla odnosno do kuće. Posao putara obuhvata trasu od 3,4 kilometra i finansira se iz više izvora. Danas su trasu koja će biti rekonstruisana obišli načelnik Miroslav Jokić i predstavnici Mesne zajednice Mačvanska Mitrovica.