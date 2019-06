Prvi rebalans za besplatne udžbenike za prvake i novu kotlarnicu

Sofija Belotić Pre: 2 sata Nema komentara

Ruma- Odbornici Skupštine opštine Ruma izglasali su prvi rebalans budžeta, ali i usvojili Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Ruma za 2018. godinu sa izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za 2018. Godinu. Obe odluke, kako se moglo čuti, ukazuju na uspešno finansijsko vođenje ove sremske opštine. Nije prvi put dа se čuje kako je 2018.godina bila rekordna za Opštinu Ruma, u kojoj su prilivi u budžet isnosili skoro 2,2 milijarde dinara. To se postiglo u najvećoj meri zahvaljujući novim investicijama, otvaranju novih radnih mesta, što je uslovilo poreze na zarade koji su opštinskoj kasi doneli čak 742 miliona dinara. I bez povećanja stope poreza na imovinu, skoro 297 miliona dinara oprihodovano je na osnovu poreza. Treća stvar koja je doprinela dobrom finansijskom stanju je novac koji je stigao sa viših nivoa vlasti, iz pokrajinske i republičke kase u iznosu od 520 miliona. Prošlogodišnji budžet, između ostalog, omogućio je besplatan vrtić za svu decu i otvaranje sedam novih grupa u Ustanovi za predškoslko vaspitanje i obrazovanje „Poletarac“. Ovogodišnjim prvim rebalansom budžeta omogućeno je i povećanje mase zarada u Poletarcu za novozaposlene u sedam grupa, a krenulo se i korak dalje i kada je u pitanju osnovno obrazovanje. Od naredne školske 2019/2020.godine svi đaci prvaci će imati besplatne udžbenike. Rebalans je svakako iskorišćen i da se preraspodele sredstva, umanje tamo gde nisu neophodna i povećaju tamo gde je to potrebno. U tom smislu izgradnja zgrade opštinske uprave moraće da sačeka, jer su za to namenjena sredstva preusmerena za što hitniju izgradnju gasne kotlarnice u naselju Tivol.