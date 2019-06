Otvaranje pete sezone na rumskom bazenu

Sofija Belotić Pre: 2 sata Nema komentara

Ruma- Na rumskom bazenu Borkovac sutra će biti otvorena peta kupališna sezona. Cene ulaznica se nisu menjale u odnosu na proteklu godinu, tako da će celodnevna ulaznica koštatai 400 dinara, posle 15 časova 200 dinara, koliko košta i karta za đake, studente i penzionere. Deca od 7 do 12 godina ulaznicu će plaćati 100 dinara, dok je za one do 7 godina starosti ulaz besplatan. Ustanova Sportski centar koja upravlja radom bazena pripremila i komplet sezonskih ulaznica. Ulaz na bazen sutra, u četvrtak, 27.juna biće besplatan, a planiran je i zabavni program. Tokom leta ponedeljkom, sredom i petkom od 9 i 18 časova održavaće se besplatna škola plivanja, a već u petak uveče, 28.juna u 19.30 održaće se i besplatna škola kajaka za decu.