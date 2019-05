Spremaju li nam se nove poplave ?!

S.Djakovic Pre: 16 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica – Prema najavi Hidrometeorološkog zavoda očekuju se obilne padavine, usled ciklona koji će nas pogoditi, od nedelje 12. maja pa sve do petka 17.maja. Zbog najavljenih padavina, sva vodoprivredna i komunalna preduzeća stavljena su u stanje pripravnosti. S obzirom na to da postoji mogućnost porasta vodostaja na rekama i kanalima, gradonačelnik Sremske Mitrovice i šef Štaba za vanredne situacije Vladimir Sanader održao je danas, u Gradskoj kući, sedicu Štaba u užem sastavu.

-Danas smo u Gradskoj kući održali Štab za vanredne situacije u užem sastavu, s obzirom na to da je za narednu nedelju najavljen crveni meteoalarm što znači da se očekuju velike količine padavina kako u Srbiji tako i u Republici Srpskoj ali i u Hrvatskoj. Iz tog razloga smo angažovali sva vodoprivredna i komunalna preduzeća koja su zadužena da vode brigu o ovim stvarima jer očekujemo da će u Sremu pasti oko 130 litara kiše po metru kvadratnom što je tek nešto manje nego što je to bilo 2014. godine kada smo 17. maja u Sremskoj Mitrovici imali najviši nivo reke Save zabeležen u istoriji. Na današnjem sastanku preduzeli smo sve neophodne mere kako bismo ispratili najavljene hidrometeorološke uslove počevši od nedelje uveče kada se očekuje pojačan nivo padavina i rast vodostaja kako na reci Savi tako i na kanalskoj mreži koja postoji i izbegli eventualno izlivanje. Za to su zaduženi DVP „Hidrosrem“, VP „Sava“, komunalna policija i komunalna preduzeća koja će biti u pripravnosti 24 časa počevši od nedelje tako da smo prevetivno preduzeli sve neophodne mere i proverili stanje zaliha u slučaju potrebe odrane od izlivanja vode. Nadam se da ovaj talas koji će usloviti porast reke Save neće uticati na bezbednost ljudi i imovine. Osim toga, u ponedeljak će biti sazvana i civilna zaštita, koja je formirana na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. Lokalna samouprava je tu da obezbedi sva neophodna sredstva i raspoložive kapacitete ljudi i mehanizacije– rekao je gradonačelnik Sanader.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da se očekuje čak 250 litara kiše po kvadratnom metru, da su upozorene sve lokalne samouprave, vodoprivredna preduzeća su stavljena u funkciju i svi prate stanje i dočekuju spremni ponedeljak. Takođe je rekao da se nada da neće biti većih problema osim ukoliko se pojave bijične poplave.

Da podsetimo, u maju mesecu, 2014. godine velike kiše su pogodile Srbiju. 17. maja na reci Savi u Sremskoj Mitrovici zabeležen je rekordni vodostaj od 863 centimara. Do tada je najveći izmereni vodostaj bio onaj zabeležen 1974. godine i iznosio je 801 centimetar, saopštavaju iz Službe za informisanje Grada Sremska Mitrovica.