Pozitivno poslovanje preduzeća

Sofija Belotić Pre: 13 sati Nema komentara

Ruma -Na sednici Opštinskog veća u Rumi usvojeni su izveštaji o radu Javnih preduzeća „Komunalac“, „Plan“ i „Parking i infrastruktura“ i ustanova „Poletarac“, Sportski centar, Centra za socijalni rad i Doma zdravlja Ruma. Usvojeno je i nekoliko izmena dosadašnjih planova detaljne regulacije u Radnoj zoni Rumska petlja, u centru i u severnom delu grada. Gradskom tamburaškom orkestru „Branko Radičević“ opredeljeno je 100.000 dinara iz budžeta za odlazak na festival Flower of the world“ u Kini sredinom juna ove godine, s obzirom na to da je orkestar obezbedio gotovo čitavu potrebnu sumu od nešto više od 1,5 miliona dinara. Veće je donelo i Rešenja o obrazovanju Radnog tela za upravljanje i kontrolu rada bazena u kupališnoj sezoni 2019. godine, a sastav je isti kao i u prethodnoj godini. Predsednik Komisije je Aleksandar Bundalo, a članovi su Dušan Ljubišić, Vojislav Mioković, Miloš Marković, Dobrica Makuljević. Bundalo je ocenio da je formiranje Komisije prošle godine dalo rezultata, da su ostvareni veći prihodi u odnosu na prethodne godine, te da će se vrlo brzo napraviti prva procena stanja na bazenu pred predstojeću sezonu.