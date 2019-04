Zajednički projekat protivgradne odbrane sa Republikom Srpskom

S.Djakovic Pre: 8 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica – Ministar poljoprivrede, šumaratva i vodoprivrede Branislav Nedimović sastao se danas u Sremskoj Mitrovici sa ministrom poljoprovrede Republike Srpske Borisom Pašalićem. Razgovarali su o izgradnji integrisanog sistema protivgradne zaštite, radu uprave za agrarna plaćanja, šumarstvu i biljnoj proizvodnji.Nakon sastanka najavljena je realizacija zajedničkog projekta protivgradne odbrane. On će podrazumevati da se na prostoru od Milića do Gacka postavi 25 do 30 automatskih protivgradnih stanica koje će iz Republike Srpske braniti od grada prostor u Srbiji uz reku Drinu. Ministar Nedimović je kazao kako je taj važan projekat planiran za 2020.godinu, a sporazum o tome biće potpisan tokom narednih mesec dana.