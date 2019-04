Verovao sam u sebe

Sremske Novine Pre: 4 sata Nema komentara

Piše: D.Tufegdžić (Sremske novine, dodatak Mačva)

Dušan Klincov iz Zasavice 2 okitio se zlatnom medaljom na nedavno održanom Pojedinačnom prvenstvu Vojvodine u boksu za sve uzrasne kategorije.

Takmičenje je održano u periodu od 23. do 24. marta u sportskoj hali u Šidu, a u organizaciji Bokserskog kluba „Pikaso”.

Na takmičenu je učestvovalo 27 vojvođanskih klubova, među kojima i Bokserski klub „Srem” iz Sremske Mitrovice čiji je Dušan dugogodišnji član. On je osvojio zlatnu medalju jednoglasnom odlukom sudija u finalnoj borbi u kojoj je bio bolji od predstavnika Bokserskog kluba “Spartak” iz Subotice. Dvadesetčetvorogodišnji Klincov takmičio se u teškoj kategoriji (do 91 kilogram).

– Napravio sam jednu dužu pauzu u boksu, odnosno čak četiri godine sam bio van ringa. Međutim, pre nekog vremena sam odlučio ponovo da se aktiviram i da se krenem da treniram. Drago mi je što sam pokazao i dokazao na takmičenju u Šidu da je moguće vratiti se posle tako dugog perioda, ne samo vratiti se sportu nego ponovo biti uspešan, priča Klincov.

On kaže da se u na Prvenstvu Vojvodine osećao sjajno, da je takmičenje jako dobro organizovano od samog početka do kraja. Protivnici su, kako priznaje, takođe bili izuzetni.

– Otišao sam u Šid po medalju, jednostavno sam verovao u sebe i u to da mogu ostvariti zapažen uspeh. Nisam pogrešio i zaista sam zadovoljan. Da je bilo lako nije, moji protivnici su dobro utrenirani momci, ozbiljni i jaki, ali bio sam bolji”, priča Klincov.

On napominje da svakako postignut uspeh ne bi bio moguć da nije trenera Željka Drobnjaka i njegovog pomoćnika Nedžada Alimanovića.

Tokom dva dana koliko je takmičene trajalo održano je ukupno 76 mečeva, a pored Dušana za klub iz Mitrovice medalje i to bronzane su osvojili još i Milorad Marjanović u kategoriji seniora do 64 kilograma (poluvelter) i Alen Alimanović u kategoriji omladinaca do 75 kilograma (srednja).

Naredno takmičenje za koje se priprema Dušan jeste Prvenstvo Srbije koje će biti održano u drugoj polovini maja meseca u Prijepolju.

– Baš kao što sam otišao na Prvenstvo Vojvodine sa ciljem da osvojim odličje i to najsjajnije, tako planiram da otputujem i za Prijepolje. Verujem da ću biti potpuno spreman za to takmičenje i da ću ponoviti uspeh iz Šida, rekao je Klincov.