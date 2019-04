Sa konferencije za medije odbornika SNS-a

Sofija Belotić Pre: 8 sati Nema komentara

Ruma- Predsednik Skupštine Opštine Ruma, Stevan Kovačević, je na konferenciji za medije, zajedno sa odbornicima SNS-a u rumskom lokalnom parlamentu istakao da je Ruma sredina koja se pre svega odlikovala po tome da vrednuje politički dijalog, toleranciju, pristojnost u političkom ponašanju i kada god se u Rumi politički život odvijao u tom tonu ona je postizala rezultate.

-Konferenciju sam sazvao povodom odluke odbornika Srpske napredne stranke u Rumi da se neposredno stave u zaštitu institucija sistema Opštine Ruma i da ne dozvole teror manjine nad većinom. Poučeni negativnim i lošim iskustvima i svime onim što se događalo tokom proteklih nekoliko nedelja, pokušajima upada u javne ustanove i institucije, odbornici SNS-a u rumskoj Skupštini, kao najodgovorniji i neposredno izabrani predstavnici građana opštine Ruma odlučili su da stanu u zaštitu institucija. Mi smo poslednjih nekoliko meseci svedoci da se jedan legitimni politički protest koji se odvijao, iz nedelje u nedelju, u mnogim našim gradovima od jednog prihvatljivog političkog protesta, koji nije imao nikakva obeležja nasilja, pretvorio u politički proces, koji iz nedelje u nedelju, kako je brojnost protestanata na ulicama naših gradova opadala, sve izraženija je bila potreba njihovih organizatora da pažnju na sebe skrenu izazivanjem incidenata. To je dovelo i do upada i pokušaja osvajanja javnog servisa Srbije, blokade zgrade Predsedništva i Predsedsednika Srbije, pokušaja upada u Skupštinu grada Beograda, do divljaštva i huliganskih napada na na radnike koji rade na izgradnji glavnog grada i pokušaja da se spreče i razvojne investicije u tom gradu. Mi kao odbornici, kao odgovorni ljudi, kao oni najodgovorniji da štite političku volju građana opštine Rume, svesni smo svoje odgovornosti i nećemo dozvoliti da se i u našoj opštini tako nešto pokuša i staćemo u zaštitu institucija. Ruma je sredina koja ima vekovnu tradiciju ne samo u političkom smislu, već i na nacionalnom i verskom planu i mi nećemo dozvoliti da bilo koja, ma koliko agresivna bila ta manjina, pokuša da svoju političku volju i ambicije ostvari rušilačkim ponašanjem, agresijom i ugrožavanjem fizičke bezbednosti bilo kog građanina opštine Ruma i nećemo dozvoliti da se ugrozi bezbednost institucija, poručio je Kovačević i dodao da je Ruma tu svoju opredeljenost ka toleranciji iskazala i juče kada je više od 1.000 građana bilo među 38.000 građana Vojvodine koji su nedvosmisleno dali podrškuu predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i njegovim daljim razvojnim planovima.