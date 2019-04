Početak letnjeg održavanja puteva

Sofija Belotić Pre: 39 minuta Nema komentara

Stejanovci – Asfaltiranjem Brilove ulice u Stejanovcima počelo je infrastrukturno održavanje ulica i puteva u mesnim zajednicama na teritoriji rumske opštine. Predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić, prilikom obilaska radova je rekao da se radi deonica duga 550 metara, od ulaza u selo do broja 9, kao i proširenje saobraćajnice.

-To nije jedino što ćemo uraditi u Stejanovcima. Pored toga što ćemo asfaltirati parking prostor u centru sela i ulaz u Fruškogorsku ulicu, uradićemo i kraj Fruškogorske ulice, s obzirom na to da tamo postoje dva domaćinstva bez puta dužine oko 70 metara. Uradićemo i Grobljansku ulicu u dužini od 130 do 150 metara, tako da će radovi u Stejanovcima koštati oko 8 miliona dinara, rekao je Mančić.