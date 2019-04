Sofija Belotić Pre: 15 sati Nema komentara

Ruma- Planinarski klub Borkovac Ruma organizuje prevoz na 42. Planinarski maraton na Fruškoj gori, koji će se održati 4. i 5. maja na Fruškoj gori, sa startom i ciljem u izletištu Popovica. Polazak autobusa do Iriškog venca je iz centra Rume (sa stajališta u Orlovićevoj ulici) u subotu 4. maja u 6:30 časova, a organizovan povratak sa Iriškog venca je u 16:00 i 19:00. Od Iriškog venca do starta maratona ima oko 4,5 km, što će biti uračunato u prelazak maratonske staze po izboru. Cena organizovanog prevoza je ukupno 300 dinara (200 dinara kotizacija za učešće na maratonu preko grupne prijave i 100 dinara povratna karta za autobus). Za grupnu prijavu je potrebno dostaviti ime, prezime i datum rođenja. Prijave i uplate se mogu izvršiti u sredu 24. aprila u ulici JNA br. 181 u Rumi, od 18 do 20 časova.