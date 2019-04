S.Djakovic Pre: 58 minuta Nema komentara

Sremska Mitrovica – Sinoć je u Muzeju Srema otvorena izložba „Mila moja – dečje igračke od praistorije do danas” nastala zajedničkom saradnjom šest muzeja, a na njoj je izložen i arheološki materijal vezan za dečje igračke od praistorije do danas. Izložbu možete videti radnim danima i praznikom ( od 10-16 časova ) na Trgu Svetog Stefana 15 do 7. maja. Na istoj izložbi je prikazan odabir lutaka iz kolekcije gospođe Bojane Bugarski, učiteljice u penziji iz Sremske Mitrovice.