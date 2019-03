S.Djakovic Pre: 5 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica – Predsednika Srbije Aleksandra Vučića je u Sremskoj Mitrovici , na kraju posete Sremskom okrugu u okviru kampanje „Budućnost Srbije“, dočekalo više hiljada građana, a on je prvo čestitao damama 8. mart. Predsednik Vučić je rekao je potrebno podržati one koji rade, a ne one koji obećavaju.

– Mi radimo polako, pošto ništa ne ide preko noći. Srbija može bolje i više. Ja nikada nisam imao toliko poziva nego po pitanju Zakona o poreklu imovine. Samo im kažem da Ministarstvo pravde radi na tome. Oni koji su prevarama stekli moraće da to obrazlože, a zatim državi da plate – rekao je uz ostalo predsednik Vučić.

Pre predsednika Srbije na ovom velikom skupu u centru Sremske Mitrovici govorili su se predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.