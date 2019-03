Izmena režima saobraćaja u centru Sremske Mitrovice

S.Djakovic Pre: 3 sata Nema komentara

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inpekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica donela je rešenje kojim se menja režim saobraćaja za vreme održavanja skupa građana, povodom posete predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića. Izmena je u tome što se za saobraćaj motornih vozila privremeno zatvara ulica Svetog Dimitrija i to :

– dana 7. marta od 7.00 časova do 8. marta do 7.00 časova, od raskrnice sa ulicom Kralja Petra I do raskrnice sa ulicom Svetog Save;

– dana 8. marta od 7.00 do 22.00 časa raskrnica sa ulicom Kralja Petra I do raskrnice sa ulicom Zmaj Jovinom;

– saobraćaj se preusmerava na alternativne – ulice Stari šor, Šećer sokak, Vuka Karadžića i Zmaj Jovina.

Takođe, u zavisnosti od procene bezbednosti, moguće je zatvaranje dodatnih okolnih ulica od strane Saobraćajne policije, javljaju iz Službe za informisanje Grada Sremska Mitrovica